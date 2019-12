SKAM Italia è salva grazie a Netflix! Ecco dove vedremo la quarta stagione

News Serie TV

La serie sarà disponibile in streaming sia sulla piattaforma di Reed Hastings che su TIMvision.

La notizia era trapelata già il mese scorso quando un attore della serie, Massimo Reale, aveva postato su Facebook alcune foto dal set. Ma ora è ufficiale: SKAM Italia avrà una quarta stagione! Il rinnovo è stato possibile grazie a Netflix che, insieme a TIMvision, è entrata nel progetto.

SKAM Italia: Quando arriva su Netflix

Il remake italiano della serie norvegese era stato cancellato lo scorso agosto in virtù di un riposizionamento del servizio di TIMVision, più orientato verso il ruolo di aggregatore di contenuti. Nonostante le proteste dei fan, nei mesi scorsi i vertici della piattaforma avevano evitato di commentare la notizia della cancellazione. TIMvision però, alla fine, ha deciso di non abbandonare SKAM Italia, uno dei contenuti più originali presenti sulla piattaforma. La quarta stagione dovrebbe quindi essere distribuita contemporaneamente sia sul servizio di video in streaming di TIM che su Netflix il prossimo anno. Su quest'ultima piattaforma saranno disponibili anche le prime tre stagioni della serie a partire dal primo gennaio 2020. Per annunciare la notizia sulla pagina ufficiale Instagram di Netflix è stata pubblicata un'immaginaria (ma verosimile) chat di gruppo tra i personaggi della serie.

SKAM Italia 4: Chi tornerà nel cast

Le riprese della quarta stagione si sono concluse da poco a Roma. Nel progetto sono coinvolti nuovamente la casa di produzione Cross Productions e il regista Ludovico Bessegato. Nel cast dovrebbero tornare tutti gli attori già visti nelle precedenti stagioni: Ludovica Martino (Eva Brighi), Ludovico Tersigni (Giovanni Garau), Benedetta Gargari (Eleonora Sava), Federico Cesari (Martino Rametta), Giancarlo Commare (Edoardo Incanti), Luca Grispini (Federico Canegallo), Greta Ragusa (Silvia), Francesco Centorame (Elia Santini), Martina Lelio (Federica), Nicholas Zerbini (Luca Colosio), Rocco Fasano (Niccolò Fares), Pietro Turano (Filippo Sava) e Beatrice Bruschi (Sana Allagui). Il racconto, in questo nuovo ciclo di episodi, dovrebbe concentrarsi proprio sul personaggio di Sana.

Vedremo la quarta stagione di SKAM Italia sia su Netflix che sulla piattaforma originaria TIMvision nel corso del 2020.