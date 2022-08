SKAM Italia 5: Il trailer ufficiale e il poster della nuova stagione dedicata a Elia

News Serie TV

L'acclamata serie teen italiana torna con i nuovi episodi su Netflix il 1° settembre.

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e la locandina della quinta stagione di SKAM Italia, l'acclamata serie teen prodotta da Cross Productions e basata sull'omonimo show norvegese che ha raccontato l'adolescenza lontana dagli stereotipi. Come annunciato in precedenza, il nuovo ciclo di episodi arriverà in streaming il prossimo 1° settembre e si concentrerà sul personaggio di Elia, interpretato nuovamente da Francesco Centorame.





SKAM Italia 5: La trama e le anticipazioni

Nei nuovi episodi, Elia fatica ad accettare la bocciatura alla maturità e affronta di nuovo l'ultimo anno di liceo, cosa che non si rivela affatto semplice visto che i suoi amici hanno intrapreso il percorso universitario. Gli storici protagonisti saranno affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili, incontrati da Elia a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse impegnate nella rappresentanza d’istituto. Il supporto degli amici di sempre e le sue nuove conoscenze permetteranno a Elia di intraprendere un importante percorso di accettazione di se stesso per superare le sue insicurezze. Nel trailer lo vediamo sentirsi incompreso e scontrarsi con gli amici mentre nasconde un segreto che lo accompagna da tempo.

Il cast e i ritorni

Accanto a Francesco Centorame tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). La regia è affidata a Tiziano Russo che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato che rimane, però, showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo.