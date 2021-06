SKAM Italia 5 ci sarà: Netflix annuncia ufficialmente la quinta stagione!

News Serie TV

Il nuovo capitolo della serie prodotta da Cross Productions arriverà nel 2022.

Tisanina per tutti? Sarà il caso di prepararla nonostante il caldo per rimanere calmi dopo aver appreso la notizia che moltissimi fan aspettavano da tempo: SKAM Italia, l'amatissima serie teen prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese, avrà una quinta stagione che sarà disponibile nel 2022 solo in streaming su Netflix.

SKAM Italia tornerà con una quinta stagione: Il video annuncio di Netflix

La notizia è stata anticipata questa mattina dagli account social di Netflix che hanno iniziato a postare indizi che facevano pensare a un ritorno della serie di successo guidata da Ludovico Bessegato. È bastato poco per far entrare l'hashtag #skamitalia immediatamente in tendenza e far crescere la curiosità degli appassionati soddisfatta successivamente con un video annuncio che ripercorre le quattro stagioni della serie mostrando le immagini dei protagonisti e conferma la quinta. Il regista Ludovico Bessegato non ha mai escluso la possibilità di una quinta stagione e proprio l'enorme affetto dei fan, che nell'ultimo anno non hanno mai smesso di chiedere a gran voce una nuova storia legata al gruppo degli studenti romani al centro della serie, ha portato Netflix a lavorare sul progetto. Il quinto capitolo, infatti, a differenza della prime quattro che erano disponibili anche su TIMvision arriverà in esclusiva sulla piattaforma.

SKAM Italia 5: Chi sarà il protagonista?

Naturalmente subito dopo l'annuncio ufficiale, sui social è partito il toto protagonista: a chi sarà dedicata la prossima stagione? Come sappiamo, infatti, ogni capitolo si concentra su uno o due protagonisti e, per il prossimo, molto dipenderà dalla disponibilità degli attori, alcuni dei quali piuttosto impegnati tra cinema e tv. La nuova stagione potrebbe concentrarsi, per esempio, su Elia, Silvia, Federica o Luca (interpretati rispettivamente da Francesco Centorame, Greta Ragusa, Martina Lelio e Nicholas Zerbini), personaggi che non hanno ancora avuto una stagione dedicata ma che sono comunque subito entrati nei cuori degli spettatori. A giudicare dalle reazioni social, i fan tifano per una stagione incentrata su Elia (considerato anche che la quinta stagione di SKAM France è dedicata proprio al suo omologo francesce). Per adesso, però, Netflix non dà ulteriori informazioni limitandosi a dire che la serie tornerà "con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza".