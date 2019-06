Silicon Valley si concluderà con una breve sesta stagione

Dopo mesi di speculazioni, arriva la conferma di HBO e del co-ideatore Mike Judge: la comedy di successo Silicon Valley si concluderà con la prossima, sesta stagione. Questa si comporrà di soli 7 episodi e andrà in onda negli Stati Uniti nella seconda metà dell'anno, e non nel 2020 come in molti avevano temuto dopo il rinvio delle riprese a quest'estate.

"Silicon Valley ha rappresentato il punto culminante delle nostre carriere e delle nostre vite", dichiarano Judge e il co-showrunner Alec Berg in un comunicato. "Ci mancherà tantissimo, ma abbiamo sempre lasciato che fosse il viaggio di Pied Piper a guidarci lungo la strada, e la sesta stagione sembra essere la giusta conclusione. Saremo per sempre in debito con il cast, lo staff e gli incredibili partner a HBO. A un certo punto, c'è un limite a quello che possiamo fare per rendere il mondo un posto migliore".

La produzione della sesta stagione è stata posticipata a causa dei doppi impegni di Berg, anche lo showrunner di Barry, un'altra apprezzata comedy di HBO. La vice presidente esecutiva della programmazione Amy Gravitt aggiunge: "È stata una bella corsa da quando nel pilota l'algoritmo di Richard Hendricks ha catturato l'attenzione di Peter Gregory e Gavin Belson. Nel frattempo, l'intero rapporto della nostra cultura con la tecnologia si è trasformato e la narrazione meticolosa di Alec e Mike è riuscita a stargli davanti ogni volta... Silicon Valley è solo l'inizio di molte altre collaborazioni con questi autori e artisti esilaranti, così come con la loro squadra straordinaria".