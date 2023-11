Shogun: Lo spettacolare trailer ufficiale della miniserie basata sul bestseller di James Clavell

News Serie TV

A lungo atteso, l'adattamento televisivo andrà in onda all'inizio del prossimo anno.

Sono passati ben cinque anni dalle prime notizie su Shōgun, la miniserie basata sull'omonimo romanzo d'avventura del 1975 scritto da James Clavell, che grande popolarità e diffusione ha avuto in giro per il mondo. Definito all'epoca da FX la sua "più grande produzione su scala internazionale”, il drama di 10 episodi andrà in onda dal prossimo febbraio e finalmente si svela al pubblico in uno spettacolare trailer ufficiale.

Shōgun: La trama e il cast della miniserie

Ambientata nel 1600, Shōgun racconta la storia di John Blackthorne (interpretato dall'attore di Peaky Blinders Cosmo Jarvis), un marinaio inglese che, naufragato sulle coste del Giappone feudale in seguito a una tempesta, si ritrova in un piccolo villaggio di pescatori. Ben presto resta coinvolto in una feroce guerra civile che vortica attorno all'assediato Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada, Westworld), con solo la traduttrice Toda Mariko (Anna Sawai, Pachinko) a colmare il divario tra i due uomini. Mentre serve il suo signore in questo difficile scenario politico, Mariko deve conciliare la sua intesa appena nata con Blackthorne, il suo impegno per la fede che l'ha salvata e il suo dovere verso il suo defunto padre.

Shōgun non è il primo adattamento televisivo del romanzo di Clavell. Ci aveva già pensato NBC nel 1980, coinvolgendo gli attori Richard Chamberlain e Toshiro Mifune. Un'iniziativa che riscosse enorme successo di pubblico e critica negli Stati Uniti con oltre 20 milioni di spettatori e tre Emmy vinti.