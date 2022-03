Shining Girls: Elisabeth Moss tormentata da un misterioso killer nel trailer ufficiale italiano della serie thriller

News Serie TV

Il drama, basato su un romanzo di Lauren Beukes, debutterà in streaming su Apple TV+ il 29 aprile.

Un viaggio attraverso lo spazio e il tempo per rintracciare un killer pericolosissimo prima che possa colpire ancora. A compierlo è la vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss (già apprezzata protagonista di The Handmaid's Tale) in Shining Girls, una nuova serie definita "un thriller metafisico" da Apple TV+, dove debutterà il 29 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale. Fatevi un'idea dando un'occhiata al trailer ufficiale italiano appena rilasciato dal servizio di video in streaming.





La trama di Shining Girls

Adattata dalla showrunner Silka Luisa e prodotta anche dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio, Shining Girls, di 8 episodi, segue Kirby Mazrachi (Moss) nei panni di un'archivista di un giornale di Chicago che ha messo da parte le sue ambizioni giornalistiche dopo aver subito un'aggressione traumatica. Quando Kirby scopre che un recente omicidio rispecchia il suo caso, collabora con un giornalista esperto ma dalla vita complicata Dan Velazquez (interpretato da Wagner Moura, Narcos), per scoprire l'identità del suo aggressore e dargli la caccia. Quando i due si rendono conto che tanti casi irrisolti sono indissolubilmente legati, i loro traumi personali e la mente annebbiata di Kirby consentono all'assassino di rimanere sempre un passo avanti.

Nel trailer vediamo Kirby sulle tracce di un uomo che ha già ucciso molte volte e che perseguita anche lei fin da quando era bambina. "Dopo quello che lui mi ha fatto, le cose non sono come dovrebbero. Dalle piccole cose, fino alle grandi", dice la protagonista nella clip. Riuscirà a fermarlo?

Il resto del cast

Oltre ad essere protagonista, Elisabeth Moss è anche produttrice esecutiva e regista di alcuni episodi. Alla regia dei primi due episodi c'è però il premio Emmy Michelle MacLaren (Breaking Bad). Completano il cast Phillipa Soo (Dopesick) nei panni di una donna molto intelligente e sicura di sé che lavora nel dipartimento di ricerca del planetario Adler; Jamie Bell (Billy Elliot) in quelli di un uomo misterioso e solitario con una connessione sorprendente con il personaggio di Elisabeth Moss e Amy Brenneman (Private Practice) nei panni della madre di Kirby.