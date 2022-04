Sherlock Holmes: HBO Max e Robert Downey Jr. lavorano a due serie tv spin-off del franchise

News Serie TV

L'interprete del famoso detective nei due film della saga per ora è coinvolto soltanto come produttore esecutivo: ecco cosa sappiamo.

Il fortunato franchise di Sherlock Holmes potrebbe presto espandersi con due serie tv basate sui romanzi di Arthur Conan Doyle. I media americani riportano che HBO Max, servizio di video in streaming di WarnerMedia, starebbe lavorando a due progetti televisivi che coinvolgerebbero, per ora solo come produttore, anche Robert Downey Jr., l'attore che ha interpretato il famoso detective nei due film di Guy Ritchie del 2009 e del 2011.

L'universo di Sherlock Holmes si espande con due serie tv? Cosa sappiamo

I dettagli al momento disponibili sono davvero pochi. Le due serie tv sarebbero ancora nelle primissime fasi di sviluppo e coinvolgerebbero come produttori Robert Downey Jr. e sua moglie Susan Downey con la loro casa di produzione Team Downey, oltre a Lionel Wigram della Wigram Productions che ha prodotto in passato i due film di Sherlock Holmes. A quanto pare ciascuna delle due serie si concentrerà su un personaggio diverso ma, secondo quanto riferito da Deadline, i protagonisti saranno personaggi che ancora non sono stati introdotti nell'universo del franchise. Dovrebbero però apparire nel terzo film della saga la cui uscita era prevista per dicembre 2020, poi posticipata a dicembre 2021 e in seguito ulteriormente rimandata a causa dei ritardi dovuti alla pandemia. È evidente che il futuro delle due potenziali serie tv dipende dal destino del terzo capitolo cinematografico; sia Downey Jr. che il regista del terzo film Dexter Fletcher, succeduto a Guy Ritchie, in diverse occasioni hanno dichiarato di volersi impegnare affinché Sherlock Holmes 3 esca al più presto.

La strategia degli spin-off di HBO Max

Appare sempre più chiara l'intenzione di HBO Max di cavalcare i franchise Warner di successo come ha già fatto con The Batman e Suicide Squad che hanno dato origine alle serie spin-off The Batman’s Penguin e Peacemaker. La piattaforma di video in streaming quidata da Casey Bloys, inoltre, sta sviluppando anche diversi spin-off de Il Trono di Spade, senza contare i revival di famosi franchise come Sex and the City e Gossip Girl già usciti. La novità, nel caso di Sherlock Holmes, sarebbe che le due potenziali serie introdurrebbero personaggi per lo più sconosciuti.