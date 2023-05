Shemar Moore arrabbiato per la cancellazione di S.W.A.T.: "Non ha senso"

News Serie TV

L'attore in un video condiviso su Instagram: "CBS si sveglierà e realizzerà di aver commesso un errore".

Shemar Moore si è unito ai tanti fan che nelle scorse ore hanno manifestato il proprio malcontento per la cancellazione del procedurale S.W.A.T., fondamentalmente a causa del mancato accordo economico tra la rete CBS e lo studio Sony Pictures Television. L'attore, che per sei stagioni ha interpretato il sergente Daniel 'Hondo' Harrelson, ha commentato la notizia in un video condiviso su Instagram, ricorrendo in alcuni passaggi a parole molto forti.

La cancellazione di S.W.A.T.: Lo sfogo di Shemar Moore

"Sono un po' triste. Sono molto triste... S.W.A.T. è stata cancellata. Non ha senso" ha detto Moore, sottolineando quanto la serie fosse seguita (6,8 milioni di spettatori medi settimanali, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.7, leggermente in calo rispetto alla stagione precedente ma al terzo posto tra i 14 drama in onda su CBS). "Eravamo il miglior show delle 8 del venerdì sera per CBS. Negli ultimi due anni siamo andati alla grande. Non abbiamo fatto niente di male. Abbiamo fatto tutto quello che ci era stato chiesto".

L'attore ha sottolineato la diversità dello show - "Sapevate che ero l'unico protagonista maschile afroamericano sulla tv broadcast? S.W.A.T. era la serie più inclusiva di CBS", ha detto - e si è soffermato sul suo stato d'animo dopo aver saputo della cancellazione: "Mi metterò nei guai con CBS per questo perché sono stati meravigliosi con me per 26 dei miei 29 anni di carriera. Ma sentirsi dire all'improvviso che sei stato cancellato quando vieni portato a credere una settimana prima, e quella prima ancora, che avresti avuto una parvenza di settima stagione almeno per salutarsi, se non continuare, e sentirsi dire bruscamente che è finita... ora c'è troppa politica, molte cose chiamate licenze, molti di voi non capiranno cosa voglia dire... è tutta una questione di soldi".

Moore ha insistito sul fatto che non ha voluto esprimere la sua frustrazione per interesse personale, piuttosto perché si preoccupa "della mia famiglia, della mia troupe, degli sceneggiatori, dei produttori, degli addetti al catering, dei guardarobieri, dei responsabili del suono, degli autisti e dei costruttori" coinvolti nella serie. "Sono un sacco di persone alle quali è stato detto improvvisamente che 'Non ci servi più. Scusa. Grazie per i tuoi servigi. Buona fortuna per il prossimo nuovo lavoro'. Per me, non va bene". E ha aggiunto: "Me ne farò una ragione, ma sono arrabbiato perché mi sono fatto il c**o per dimostrare che potevo farlo. E l'ho fatto, l'ho dimostrato. Ma sono anche abbastanza umile da sapere che non l'ho fatto da solo. L'ho fatto con più di 300 persone sul set e poi tutti gli altri coinvolti".

"Non credo che sia finita", ha concluso Moore con un tono di ottimismo. "CBS si sveglierà e realizzerà di aver commesso un errore. Sony farà i conti e si renderà conto che questa non è la mossa giusta. Spero possano avere un kumbaya, tornare insieme e continuare questa serie perché è un'ora di divertimento per le famiglie di tutto il mondo". Ha incoraggiato quindi i fan a "fare un po' di rumore per fargli sapere che cancellare S.W.A.T. è un f*****o sbaglio".