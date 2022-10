She-Hulk: Esiste un finale alternativo "più serio" di quello che abbiamo visto, dice Tatiana Maslany

News Serie TV

La protagonista della serie Marvel svela che ci sarebbero circa 20 versioni diverse dell'ultimo episodio e lei ne ha girata almeno un'altra.

Il finale di She-Hulk: Attorney at Law continua a far parlare di sé. La legal comedy, a nostro parere uno degli esperimenti più originali fatti dai Marvel Studios finora, ha in egual misura lasciato perplessi ed entusiasmato gli spettatori. La mossa di Jen Walters, alias She-Hulk (interpretata da Tatiana Maslany), era qualcosa di imprevedibile (qui trovate una spiegazione del folle finale di She-Hulk) ed è stata un'idea del boss della Marvel Kevin Feige in persona. Jen, infatti, ha rotto non solo la quarta parete ma anche la schermata di benvenuto di Disney+ per entrare letteralmente in un altro show Marvel - Marvel: Assembled - e cambiare la sua storia. Eppure, come svelato dalla stessa Maslany, non era l'unica conclusione possibile (la cosa non ci sorprende, d'altronde ci troviamo ora nella Fase 4, quella del Multiverso). A quanto pare era stato girato un finale alternativo più serio e più convenzionale, ma alla fine è stata preferita la strada della sperimentazione.

She-Hulk: Il finale alternativo girato da Tatiana Maslany

Parlando con Entertainment Weekly, la protagonista Tatiana Maslany ha svelato di aver saputo dalla creatrice della serie Jessica Gao che c'erano circa 20 versioni diverse del finale. Alla fine, però, ne sono state girate due: quella che abbiamo visto nel nono episodio e un'altra, a quanto pare "più seria e meno simile alla versione di Jen". L'attrice non è entrata nei dettagli ma, a giudicare dalle sue parole, il finale alternativo sarebbe stato più fedele ai canoni Marvel, proprio quelli contro cui paradossalmente la sua Jen si è scagliata chiedendo a KEVIN (un'intelligenza artificiale chiaro riferimento al boss Kevin Feige) e ottenendo una conclusione diversa dal solito. "Era un finale più alla She-Hulk, quindi prima di tutto era troppo costoso. Seguiva una strategia diversa. La cosa che invece amo di quello che avete visto è che Jen sembra quasi una collaboratrice di KEVIN, una sua pari, e sembra che le sue idee meritino rispetto. Anche sedersi per terra e chiedere quando arriveranno gli X-Men fa sembrare che i due siano amici ora. È molto divertente", ha dichiarato Maslany.

Poco spazio per l'improvvisazione

La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law si è detta entusiasta del finale e ha detto che le scene dell'ultimo episodio - in particolare quando Jen entra nella stanza degli sceneggiatori della sere per dire la sua - sono state le sue preferite anche da girare. "È stato così bello camminare per il lotto degli studi Disney di Burbank in costume e andare in quella stanza dove il mio personaggio viene scritto. Davvero super divertente", ha aggiunto Maslany. Eppure, nonostante l'aspetto giocoso, niente era lasciato al caso e non c'era molto spazio per l'improvvisazione. "L'unica cosa improvvisata erano delle battute alternative che gli sceneggiatori mi dicevano di provare facendo questa o quell'altra domanda a KEVIN", ha spiegato. Anche la domanda sugli X-Men è stata una furbissima trovata degli autori (a cui, aggiungiamo noi, vorremmo avere subito una risposta).