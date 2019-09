Shantaram: Charlie Hunnam torna in tv con un ruolo nella serie di Apple

News Serie TV

Nel cast dell'adattamento anche Richard Roxburgh e Radhika Apte.

Dopo una lunga parentesi dedicata al grande schermo, che negli anni lo ha visto tra i protagonisti dei film King Arthur, Papillon e Triple Frontier, solo per ricordarne alcuni, la star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam torna in tv con un ruolo in Shantaram, prossima grande produzione internazionale del servizio di video in streaming Apple TV+.

Basata sull'omonimo romanzo di successo di Gregory David Roberts, adattato dal nominato all'Oscar Eric Warren Singer (American Hustle), Shantaram racconta la storia di Lin, il personaggio affidato a Hunnam, un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di far perdere le sue tracce nella brulicante Bombay, in India. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta.

Diretta in parte da Justin Kurzel (Assassin's Creed), Shantaram, di cui Apple ha ordinato una prima stagione di 10 episodi, coinvolge anche gli attori Richard Roxburgh (Rake) e Radhika Apte (Sacred Games), entrambi con un ruolo regolare. Ovvero il detective Marty Nightingalem, al soldo della Polizia Federale Australiana e parte di una piccola unità d'élite addestrata per la ricerca e la cattura di detenuti in fuga, e Kavita, una giornalista indiana in cerca di risposte.