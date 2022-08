Shantaram: Charlie Hunnam torna in sella nella prima foto della serie Apple

News Serie TV

I primi tre episodi del drama basato sul romanzo di Gregory David Roberts arrivano in streaming il 14 ottobre.

L'ex star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam torna in sella ad una motocicletta nella prima foto di Shantaram, una nuova serie di cui Apple TV+ ha svelato anche la data di uscita. Il drama, in cui l'attore interpreta un fuggitivo che cerca di far perdere le sue tracce nella Bombay degli anni '80, debutterà con i primi 3 episodi sulla piattaforma di video in streaming di Apple il 14 ottobre per poi proseguire con un episodio a settimana fino al 16 dicembre.

La trama di Shantaram

Basata sull'omonimo romanzo di successo di Gregory David Roberts, Shantaram racconta la storia di Lin Ford, un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di nascondersi nella brulicante Bombay degli anni '80, in India. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta. Solo in una città sconosciuta, Lin lotta per evitare i guai da cui sta scappando ma, dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla, deve scegliere tra la libertà o l'amore e le complicazioni che ne derivano.

La serie è stata adattata per il piccolo schermo dal nominato all'Oscar Eric Warren Singer (American Hustle) con Steve Lightfoot (The Punisher) che è anche showrunner e produttore esecutivo. La storia di basa sul romanzo parzialmente autobiografico di Roberts il quale, parlando del suo libro, nel 2015 aveva ammesso: "Alcune esperienze della mia vita sono descritte più o meno come sono accadute e altre sono narrazioni inventate ma che trovano fondamento nella mia esperienza". Intanto, lo scrittore ha pubblicato anche un sequel di Shantaram intitolato The Mountain Shadow.

Il resto del cast

Insieme ad Hunnam recitano nella serie gli attori Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.