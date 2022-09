Shantaram: Charlie Hunnam fuggitivo in cerca di redenzione nel trailer ufficiale della serie tv

News Serie TV

Appuntamento con i primi tre episodi del thriller il 14 ottobre su Apple TV+.

Per la prima volta dalla conclusione di Sons of Anarchy nel 2014, Charlie Hunnam è il protagonista di una serie tv, Shantaram, adattamento dell'omonimo romanzo di successo di Gregory David Roberts. In streaming su Apple TV+ dal 14 ottobre, il primo venerdì con tre episodi, l'atteso thriller torna a mostrarsi, questa volta con il trailer ufficiale in italiano.





La trama e il cast di Shantaram

Shantaram racconta la storia di Lin Ford (Hunnam), un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di nascondersi nella brulicante Bombay degli anni '80. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta. Solo in una città sconosciuta, Lin lotta per evitare i guai da cui sta scappando ma, dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla (Antonia Desplat, Lettera al re), deve scegliere tra la libertà o l'amore e le complicazioni che ne derivano.

Nella serie del nominato all'Oscar Eric Warren Singer (American Hustle) e Steve Lightfoot (The Punisher) recitano anche Shubham Saraf (Il ragazzo giusto), Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi (Stateless), Luke Pasqualino (The Musketeers), Alyy Khan (Mogul Mowgli), Sujaya Dasgupta (Tenebre e ossa), Vincent Perez (Riviera), David Field (Preacher), Alexander Siddig (Gotham), Gabrielle Scharnitzky (Treadstone), Elham Ehsas (Homeland), Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.