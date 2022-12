Shantaram cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie di Apple TV+ con Charlie Hunnam non tornerà con nuovi episodi: il finale della prima stagione sarà anche il finale di serie.

Apple TV+ rinuncia a una delle sue serie che è stata a lungo attesa, ma non ha soddisfatto le aspettative. Il servizio di video in streaming, come riporta Deadline, ha cancellato Shantaram - la serie con protagonista l'ex star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam - dopo una sola stagione. Il finale di stagione uscito oggi, 16 dicembre, sarà quindi di fatto anche un finale di serie.

La trama di Shantaram

Basata sull'omonimo romanzo di successo di Gregory David Roberts lungo ben 900 pagine, Shantaram racconta la storia di Lin Ford (Hunnam), un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di nascondersi nella brulicante Bombay degli anni '80. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta. Solo in una città sconosciuta, Lin lotta per evitare i guai da cui sta scappando ma, dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla (Antonia Desplat, Lettera al re), deve scegliere tra la libertà o l'amore e le complicazioni che ne derivano.

Le difficoltà produttive alla base della cancellazione?

Era chiaro fin sa subito che Shantaram, girata in due continenti e in molteplici location, sarebbe stato un progetto impegnativo per Apple. Le cose sono diventate più complicate quando, nel 2020, la pandemia ha costretto la troupe e il cast a interrompere le riprese dopo aver girato due episodi. I lavori dei restanti 10 episodi sono ripartiti soltanto a maggio 2021 e non senza intoppi. Nonostante tutto, la serie ha debuttato finalmente lo scorso 14 ottobre su Apple TV+, ma non ha generato il clamore sperato rimanendo un titolo piuttosto di nicchia. L'enorme sforzo produttivo, quindi, non è stato ripagato dal successo di pubblico.