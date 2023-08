Shannen Doherty in vacanza in Italia: Per l'ex Brenda di Beverly Hills relax e buona compagnia nel nostro Paese

News Serie TV

L'attrice, che sta combattendo contro un cancro al quarto stadio, si è presa un po' di tempo per rilassarsi con degli amici a Napoli e in Costiera amalfitana.

Shannen Doherty si concede un po' di relax godendosi le bellezze italiane. L'ex star di Beverly Hills 90210 e Streghe, che lo scorso giugno ha reso noto che il tumore contro cui combatte da tempo è giunto al quarto stadio e ha raggiunto anche il cervello, è stata avvistata nei giorni scorsi nel nostro Paese dove sta trascorrendo un periodo di vacanza insieme a un gruppo di amici. Tra le tappe scelte dall'attrice ci sono state la famosa pizzeria napoletana 50 Kalò di Ciro Salvo, a Mergellina, e la splendida località di Nerano, in costiera amalfitana.

Il relax italiano di Shannen Doherty

Nei giorni scorsi l'attrice 52enne ha postato diverse storie Instagram dove immortalava il mare e la costa campana a bordo di uno yacht con amici. Ha pubblicato anche una foto in cui si mostra insieme all'amico agente immobiliare Chris Cortazzo (li vedete nella foto principale in alto). Qualche sera fa si è concessa un'ottima pizza nella pizzeria 50 Kalò, nel cuore di Napoli. "Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills 90210. Chi non ha seguito questa fantastica serie negli anni 90? Emozionante", ha scritto Ciro Salvo sui suoi canali social postando un selfie con l'attrice (la foto qui in basso).

Successivamente Doherty è stata paparazzata mentre, sorridente, cenava all'aperto insieme a un gruppo di amici in un ristorante di Nerano. Sfoggiava occhiali da sole, canotta nera, un largo cappello di paglia e degli short color mattone. In un'altra foto, diffusa online da Page Six, è stata immortalata mentre rideva a bordo di uno yacht insieme a un amico o a una nuova frequentazione (l'attrice ha chiesto il divorzio dal marito Kurt Iswarienko lo scorso aprile. "Il divorzio è l'ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta", aveva fatto sapere il suo addetto stampa a Page Six all'epoca).

Shannen Doherty looks happy on vacation in Italy as she battles breast cancer that spread to brain https://t.co/eccbDMSz6C via @pagesix #shannendoherty ❤️ — Steven Maggiolino (@stevmagg) August 15, 2023

Il racconto della malattia e la battaglia dell'attrice

La vacanza italiana di Shannen Doherty arriva due mesi dopo il toccante messaggio affidato ai suoi social lo scorso giugno. In quell'occasione l'ex Brenda di Beverly Hills 90210 aveva rivelato che il cancro al seno, contro cui combatte dal 2015, si è diffuso al cervello. Mostrando su Instagram un video in cui appariva in lacrime e particolarmente provata mentre si sottoponeva alla radioterapia, l'attrice aveva scritto: "La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e nella mia vita sono successe molte cose. Ma la paura, il tumulto, il tempismo... ecco come può apparire il cancro".

Noi speriamo che le bellezze del nostro Paese e la buona compagnia dei suoi amici rendano un po' meno pesante la sua battaglia dandole la giusta forza per continuare ad affrontare a viso aperto la malattia come ha fatto in questi anni diventando d'ispirazione per milioni di donne che vivono la sua stessa situazione.

Foto: Instagram @theshando