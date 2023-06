Shannen Doherty lotta contro il tumore e si mostra in un toccante video: "Ho metastasi al cervello"

News Serie TV

La Brenda di Beverly Hills 90210 combatte contro la malattia dal 2015 tenendo costantemente informati i fan sul suo stato di salute: ecco gli ultimi amari aggiornamenti.

Shannen Doherty, che abbiamo amato nel ruolo dell'indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 e in quello di Prue in Streghe, persegue la sua battaglia contro il cancro condividendo i suoi sforzi con i fan che ogni giorno fanno il tifo per lei e le mostrano vicinanza con decine di messaggi sui social. Con un video molto crudo girato durante una seduta di radioterapia, l'attrice ha fatto sapere che il suo cancro al seno si è ora diffuso al cervello.

"Ecco come può apparire il cancro": Gli aggiornamenti di Shannen Doherty

Doherty ha condiviso su Instagram un video in cui la vediamo sottoporsi alla prima seduta di radioterapia al cervello. Il video, in cui appare in lacrime e particolarmente provata, è stato girato lo scorso gennaio e l'attrice ha voluto coraggiosamente condividerlo con i suoi follower per esorcizzare la paura. "Il 5 gennaio la Tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e nella mia vita sono successe molte cose", ha scritto. Ha poi ringraziato i medici e il personale sanitario che la stanno assistendo aggiungendo: "Ma la paura, il tumulto, il tempismo... ecco come può apparire il cancro".

La battaglia contro il cancro dell'attrice di Beverly Hills 90210

A Shannen Doherty è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015 e da allora l'attrice ha subito diversi cicli di chemioterapia e radioterapia grazie ai quali il tumore era andato in remissione. Dopo la diagnosi, l'attrice ha continuato a lavorare apparendo nella serie BH90210 e in un episodio di Riverdale che rendeva omaggio al compianto Luke Perry, suo storico partner in Beverly Hills 90210.

In un'intervista del 2020 con Good Morning America, tuttavia, Doherty aveva rivelato che il cancro era tornato ed era al quarto stadio, quello metastasico. Da allora non ha mai fatto mistero della malattia documentando tutte le fasi della sua battaglia sui social, le terapie e mostrandosi anche nei momenti più difficili. Condividendo progressi e ricadute, frasi motivazionali e piccoli gesti di vita quotidiana sui social, l'ex Brenda di Beverly Hills è diventata un modello d'ispirazione per tutte le donne coraggiose che lottano contro la stessa malattia.