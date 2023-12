Shannen Doherty fuori da Streghe per colpa di Alyssa Milano: "È mancata la solidarietà femminile"

News Serie TV

L'attrice ha parlato dell'attrito con l'ex collega nell'ultimo episodio del suo podcast Let's Be Clear.

Chi è cresciuto negli anni '90 ed è stato un fan della serie fantasy di The WB Charmed, in Italia meglio conosciuta con il titolo Streghe, porterà ancora con sé il dispiacere di aver dovuto rinunciare, tre stagioni dopo il clamoroso inizio, a una delle tre amate sorelle protagoniste, Prue Halliwell, interpretata da una giovane attrice resa celebre qualche anno prima da un altro cult dell'epoca, Beverly Hills, 90210. Stiamo parlando di Shannen Doherty, il cui passo indietro è stato per anni scandagliato dai tabloid, convinti senza errore che sia stato il risultato di una faida dietro le quinte con la collega Alyssa Milano, interprete di Phoebe. Più di 10 anni dopo la messa in onda del finale di Streghe, Doherty ha affrontato quelle voci nell'episodio più recente del suo podcast Let's Be Clear.

Streghe: Shannen Doherty parla dei suoi attriti con Alyssa Milano

In un momento estremamente difficile per Shannen Doherty dopo la scoperta, lo scorso mese, che il cancro contro cui sta lottando dal 2015 si è diffuso alle ossa, due settimane fa, l'attrice 52enne ha lanciato un podcast in cui raccontare tutta la sua storia, invitando a dimenticare "quello che avete sentito, quello che avete letto, quello che pensate di sapere". Nel secondo episodio, pubblicato l'11 dicembre, l'attrice ha ospitato l'amica di lunga data ed ex co-star di Streghe Holly Marie Combs (Piper nella serie), per una chiacchierata sulle loro carriere, le loro relazioni e tutto il resto.

Quando la conversazione è virata sulle presunte frizioni con la collega comune Alyssa Milano, Doherty ha parlato di un clima appesantito dalla "competitività", una situazione simile a quella che aveva sperimentato lavorando in Beverly Hills, 90210, tale da lasciare il cast dopo quattro stagioni (ha ricordato di come i suoi colleghi si arrabbiarono molto con lei perché aveva accettato di farsi fotografare per la copertina di Rolling Stone senza chiedere che fosse incluso l'intero cast). Sebbene Streghe fosse considerato uno show corale, Doherty ha rivelato che "era stato originariamente venduto alla WB sulla base del fatto che ci sarei stata io". Milano si è unita al cast in un secondo momento, dopo che Lori Rom, l'attrice scelta inizialmente per il ruolo di Phoebe, aveva lasciato il progetto dopo le riprese del pilota, presumibilmente per motivi religiosi.

"Stava succedendo di nuovo, la competitività si ripresentava", ha detto Doherty. "Non intendo con Holly, sto dicendo tra me e Alyssa. È mancata la solidarietà femminile. Ho avuto la stessa pubblicista per non so quanto tempo, Leslie Sloane, e lei sarebbe potuta venire al podcast e dire 'A Shannen non è mai importato che qualcun altro avesse una copertina'. Semplicemente non era nelle mie intenzioni". L'attrice ha raccontato che lavorare alla seconda stagione è stato particolarmente difficile poiché quell'energia competitiva aveva iniziato a influenzarla a livello personale. In quel periodo, Combs stava affrontando un grave problema di salute, e Doherty ha detto che Milano e sua madre le impedirono di farle visita dopo l'intervento. "Gli ospedali mi spaventavano a morte [per via della grande quantità di tempo che ci aveva passato a causa dei problemi di salute di suo padre], e aspettai 23 ore dopo il tuo intervento per andare, e non mi fu possibile neppure entrare. Alyssa e sua madre mi dissero che non potevo entrare. Impedirono alle persone di vederti. All'epoca non lo sapevi. Ricordo che mi mandasti un messaggio dicendomi: 'Amica, vieni a trovarmi?'. Sentii il tuo dolore nel sentirti come se ti avessi abbandonata, ma sentii anche la mia rabbia per la situazione di non poterti venire a trovare".

Queste persone, ha continuato Doherty, "sono intervenute e hanno causato questa strana frattura tra noi, che è poi continuata per tutta la seconda stagione. Penso di aver pianto ogni singola notte della seconda stagione". Combs ha concordato con lei, affermando che quel periodo è stato difficile per tutti perché "stavano succedendo molte cose dietro le quinte... Volevo che tutti andassero d'accordo. Volevo che lo show avesse successo. Non c'erano angeli. Non c'erano demoni. Abbiamo avuto tutti brutte giornate. Abbiamo passato tutti delle belle giornate. Tutti avremmo potuto comportarci meglio in certe occasioni. Ma mancava la consapevolezza di un quadro più ampio, di essere semplicemente grati di avere un lavoro, di fare qualcosa che ci piaceva e di essere in una posizione privilegiata. Non era qualcosa che accadeva facilmente o comunemente".