Shannen Doherty ci aggiorna sulla sua malattia: "Metastasi alle ossa, ma non ho chiuso con la vita"

News Serie TV

L'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe combatte contro un tumore dal 2015 ma, tra alti e bassi, non ha mai smesso di essere ottimista: in un video un nuovo messaggio per i fan.

Come è solita fare, Shannen Doherty ha voluto condividere con i fan gli aggiornamenti sul suo stato di salute. E purtroppo non ci sono buone notizie. In un video pubblicato su Instagram, l'ex star di Beverly Hills 90210 e Streghe ha rivelato che il cancro, contro cui combatte dal 2015, ha raggiunto le ossa. Tuttavia l'attrice, una vera guerriera, non ha perso il suo ottimismo ribadendo di non essersi arresa e di non voler morire.

"Non ho chiuso con la vita": Gli aggiornamenti di Shannen Doherty

"Non ho paura della morte, perché so che capiterà. Ne avrei se non fossi una brava persona, ma lo sono. Ma non voglio morire. È questa la differenza. Non ho paura di morire, però non voglio morire", ha detto Doherty nella video-intervista concessa a People e condivisa anche sui suoi canali social. L'attrice ha aggiunto di vivere giorno dopo giorno, un passo alla volta e di voler ancora dare tanto al mondo. "Non ho chiuso con la vita. Non ho chiuso con l'amore. Non ho chiuso con il creare cose. Non ho chiuso con la speranza di cambiare le cose in meglio. Semplicemente, ancora non ho chiuso", sono state le sue parole.

La battaglia contro il cancro dell'attrice di Beverly Hills 90210

La Brenda Walsh di Beverly Hills, 90210 sta lottando contro un cancro al seno dal 2015, quando ha ricevuto la diagnosi. Da allora si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e radioterapia grazie ai quali il tumore era in remissione. Nel 2020 ha dichiarato tuttavia che il cancro era tornato ed era al quarto stadio, quello metastasico. Lo scorso giugno ha fatto sapere che il tumore era arrivato al cervello, motivo per cui si è dovuta sottoporre a dei cicli di radioterapia. Nonostante tutto, l'attrice non si è mai arresa e ha condiviso giorno dopo giorno i suoi sforzi con i fan che fanno il tifo per lei e cercano di inviarle tanta energia positiva.

I nuovi progetti

Il 6 dicembre Doherty lancerà il suo podcast intitolato Let's Be Clear with Shannen Doherty su iHeartRadio. Si tratterà di una sorta di libro di memorie, uno spazio in cui rifletterà sulla sua carriera televisiva e cinematografica, sulla sua battaglia contro il cancro durata otto anni e su molto altro. "Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare", ha detto a People. "Prego. Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. Mi connette a un potere e a una spiritualità superiori. La mia fede è il mio mantra", ha concluso.