Beverly Hills, 90210: Shannen Doherty si commuove davanti a una standing ovation dei fan

L'interprete di Brenda Walsh ha partecipato a una convention anni '90 insieme ai suoi ex colleghi e si è emozionata parlando della sua battaglia contro il cancro al quarto stadio.

Shannen Doherty, che tutti noi ricordiamo nel ruolo di Brenda in Beverly Hills, 90210 e in quello di Prue Halliwell in Streghe, continua la sua battaglia contro il cancro alla luce del sole e potendo contare sul supporto dei suoi amati fan. Ospite insieme a diversi suoi ex colleghi di Beverly Hills, 90210 della convention '90s Con in Florida, l'attrice si è commossa parlando dei suoi sforzi per rimanere aggappata alla vita e dopo che il pubblico le ha tributato una standing ovation di incoraggiamento (il momento si trova verso la fine del video che vi postiamo qui sotto).

Le lacrime di Shannen Doherty davanti ai fan

Doherty ha partecipato a un panel dedicato all'iconico teen drama anni '90 insieme ai suoi ex colleghi Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris. Verso la fine dell'incontro l'attrice ha ricevuto un'incredibile dimostrazione d'affetto da parte del pubblico quando ha parlato della sua malattia e della battaglia che sta conducendo ormai da ben 8 anni.

"Affronto ogni giorno una battaglia per la mia vita. Penso di essere davvero eccezionale", ha detto l'ex Brenda di Beverly Hills, 90210 con le lacrime agli occhi. A quel punto i fan si sono alzati e hanno fatto partire un lungo applauso. Grazie mille. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere costantemente. E lo faccio, a quanto pare. Quindi, grazie", ha aggiunto. Poi non è mancata l'autorionia quando l'attrice ha fatto una battuta a proposito del suo recente divorzio dal marito Kurt Iswarienko con cui è stata sposata 11 anni. "L'altra mia professione è fidanzarmi, sposarmi e divorziare, e lo sto facendo molto bene", ha scherzato (Doherty è infatti reduce da tre matrimoni e tre divorzi).

La battaglia contro il cancro dell'attrice di Beverly Hills 90210

A Shannen Doherty è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015 e da allora l'attrice ha subito diversi cicli di chemioterapia e radioterapia grazie ai quali il tumore era andato in remissione. In un'intervista del 2020 con Good Morning America, tuttavia, Doherty aveva rivelato che il cancro era tornato ed era al quarto stadio, quello metastasico. Da allora non ha mai fatto mistero della malattia documentando tutte le fasi della sua battaglia sui social, le terapie e mostrandosi anche nei momenti più difficili. L'ultimo toccante video l'ha pubblicato lo scorso giugno quando ha rivelato che le metastasi erano arrivate anche al cervello.

Il prossimo progetto

Doherty, comunque, non si perde d'animo e continua ad essere un modello d'ispirazione per tutte le donne e gli uomini che combattono come lei contro una grave malattia. Durante la convention '90 Con l'attrice ha anticipato quale sarà il suo prossimo progetto. "Si chiamerà Let's Be Clear, ed è un libro di memorie interattivo dal vivo. Così potrete sentire tutto quello che mi sono rifiutata di dire prima. Sto 'spillando un po' do tè', ma lo farò bene!", ha svelato.

Foto: THATS4ENTERTAINMENT/ADRIAN RUIZ