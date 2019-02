Shameless: La stagione 10 si farà, senza Emmy Rossum ma con...

È ufficiale: l'imminente addio di Emmy Rossum e del suo amato personaggio, Fiona Gallagher, non segnerà la fine di Shameless. La rete americana Showtime ha annunciato al TCA press tour invernale che il dramedy con la famiglia più disfunzionale della tv è stato rinnovato per una decima stagione.

Mentre, come annunciato in precedenza, Rossum lascerà il cast al termine della nona stagione ora in onda (in Italia dall'8 febbraio ogni venerdì alle ore 21:15 su Premium Stories e dal giorno successivo in streaming su Infinity), nella stagione 10 ritroveremo William H. Macy (Frank), Jeremy Allen White (Lip), Ethan Cutkosky (Carl), Emma Kenney (Debbie) e Christian Isaiah (Liam). La vera sorpresa è però l'annuncio del ritorno di Cameron Monaghan, che dopo aver lasciato il cast nel sesto episodi della nona stagione in onda lo scorso anno, tornerà a vestire i panni di Ian nella prossima.

"Tutti noi in Shameless siamo felici di raccontare altre meravigliose storie dei Gallagher e grati a Showtime per il costante supporto", ha commentato il co-ideatore John Wells in un comunicato. "Non vediamo l'ora di tornare a lavorare con questo cast straordinario".