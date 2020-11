Shameless 11: Lo scatenato trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

La serie di successo tornerà in onda negli Stati Uniti il 6 dicembre.

Sebbene non sembrino il genere di persone capaci di prestarsi a simili comportamenti, anche i Gallagher sono stati chiamati a fare l'inchino. Il 6 dicembre, i protagonisti di Shameless, una delle serie di Showtime più apprezzate di sempre, torneranno sul piccolo schermo con l'undicesima e ultima stagione. Un canto del cigno del quale è disponibile finalmente il trailer ufficiale.

Shameless 11: Le anticipazioni

In attesa di un eventuale annuncio bomba, quello del ritorno prima della fine di Emmy Rossum e della sua Fiona (la speranza è l'ultima a morire, giusto?), del ciclo finale sappiamo che metterà la famiglia Gallagher e l'intera South Side di fronte a un bivio a causa dei cambiamenti indotti non solo dalla pandemia ma anche dalla gentrificazione e dall'età che avanza. Mentre Frank (William H. Macy), giunto agli anni del crepuscolo, affronta la propria mortalità e i legami familiari, Lip (Jeremy Allen White) lotta con la prospettiva di diventare il nuovo patriarca della famiglia. I novelli sposi Ian e Mickey (Cameron Monaghan e Noel Fisher) cercano di venire a capo delle regole e delle responsabilità di una relazione stabile, mentre Deb (Emma Kenney) abbraccia la propria individualità e la sua condizione di madre single. Carl (Ethan Cutkosky) trova un'improbabile nuova carriera nelle forze dell'ordine. Kevin e V (Steve Howey e Shanola Hampton), invece, si chiedono se valga ancora la pena combattere per una vita di stenti nel South Side.

Parlando di questo imminente addio, il co-ideatore John Wells ha detto in una precedente occasione: "Sono immensamente grato per il sostegno ricevuto negli anni da Gary Levine e da tutti a Showtime, che ci ha permesso di realizzare Shameless. È stata un'esperienza fantastica e tutti noi del cast e della troupe ci siamo trovati benissimo nel raccontare le vite della famiglia Gallagher e dei loro amici. È stato un piacere!".