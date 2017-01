Shadowhunters ha trovato il suo Sebastian

Un personaggio molto atteso dai lettori dei romanzi di Cassandra Clare che si stanno appassionando all'adattamento di Freeform, Sebastian avrà il volto di Will Tudor nella seconda parte della stagione 2 di Shadowhunters.

Il diabolico rivale di Jace (Dominic Sherwood, un compagno d'infanzia di Tudor), Sebastian è descritto come un Cacciatore affascinante, brillante, altamente istruito e con capacità di combattimento che non hanno eguali. Lui si unisce al New York Institute in seguito all'incontro con uno dei protagonisti della serie. "È così bravo in questa parte", ha detto lo showrunner Todd Slavkin a TVLine parlando di Tudor. "Quando ha registrato, aveva un accento americano, ed era di per sé già molto interessante. Ma quando abbiamo rivisto il nastro e lo abbiamo guardato ne Il Trono di Spade e Humans, pensando al nostro personaggio, gli abbiamo detto: 'Oh, sei di Londra. Provieni dal London Institute. Usa l'accento inglese. E ha funzionato alla grande".

Quanto detto da Slavkin ci anticipa che il Sebastian della serie non sarà originario dell'Istituto parigino come nei romanzi della Clare bensì dell'Istituto londinese. "Come abbiamo fatto in tutti gli episodi che avete visto, abbiamo sempre avuto un nostro punto di vista su tutto, e questo varrà anche per Sebastian", ha detto Slavkin senza voler entrare nel dettaglio delle altre differenze tra la versione televisiva e quella letteraria del personaggio.

In Italia, Shadowhunters è in onda in contemporanea con gli Stati Uniti su Netflix ogni martedì. Dopo i prossimi due episodi, la serie fantasy si prenderà una pausa prima di proseguire con i restanti 10. Tudor farà il suo debutto nel primo di questi.