Shadowhunters affida un ruolo chiave a Chai Hansen di The 100

All'ultimo Comic-Con di San Diego i produttori di Shadowhunters avevano galvanizzato la platea annunciando l'introduzione nella terza stagione di un nuovo personaggio amato dai fan dei romanzi Cassandra Clare, Jordan Kyle. Si apprende ora che il ruolo è interpretato dall'attore di The 100 Chai Hansen.

La notizia arriva dalle pagine online di Entertainment Weekly, che ha diffuso anche le prime foto di Jordan che vi riportiamo qui in basso. Queste lo ritraggono in compagnia di Simon (Alberto Rosende), che, come sapranno i lettori dei libri, diventa un suo amico e coinquilino, sebbene Jordan nasconda un segreto. "Lui arriva nella vita di Simon in un modo divertente e inaspettato", hanno anticipato gli showrunner Todd Slavkin e Darren Swimmer. "I due vanno subito d'accordo, ma ben presto scopriremo che in Jordan c'è molto più di quanto sembri, e le ripercussioni non riguarderanno soltanto Simon".

La stagione 3 di Shadowhunters è attesa su Freeform per il 20 marzo e in Italia potrà essere seguita come di consueto in contemporanea su Netflix.