Sex/Life, il trailer ufficiale della stagione 2: Billie ha un nuovo uomo, e non è Brad

La serie erotica di Netflix tornerà in streaming con i nuovi episodi il 2 marzo.

Il tempismo nella vita è tutto. Come anche avere le idee chiare. Billie, che l'ultima volta abbiamo visto fuggire nuovamente dalla sua vita soffocante e tornare da Brad per proporgli di essere amanti, ora si ritrova con un marito forse irrimediabilmente deluso e con un compagno di letto che nel frattempo si è fatto una nuova vita con un'altra. Come uscirne? Come rimediare al fatto di aver rovinato tutto? Mettendo gli occhi, e le mani, su un altro uomo! Lo rivela il trailer ufficiale della seconda stagione del drama erotico Sex/Life, disponibile in streaming su Netflix dal 2 marzo.





Sex/Life 2: Un nuovo uomo nella vita di Billie

Interpretata da Sarah Shahi, nella seconda stagione di Sex/Life Billie inizierà a frequentare un affascinante nuovo uomo del quale al momento conosciamo soltanto il nome, Majid. Il personaggio ha il volto e il fisico di Darius Homayoun, attore visto pecedentemente in Succession e Tehran. Anche Sasha (Margaret Odette), la migliore amica di Billie, avrà il suo nuovo interesse amoroso in questi episodi. Si tratta di Kam (Cleo Anthony, She's Gotta Have It). "Sacrifichiamo così tanto per gli uomini, con risultati disastrosi", dice lei. Ma Kam è convinto che potranno stare insieme senza perdere nulla. Cooper (Mike Vogel), il marito di Billie, si sfoga con il suo attraente capo, Francesca (Li Jun Li), mentre la nuova donna nella vita di Brad (Adam Demos) è Gigi, interpretata dalla Wallis Day di Batwoman.

Ispirata dal libro di memorie di BB Easton Sex Diary, Sex/Life è stata una delle serie più viste su Netflix all'epoca dell'uscita della prima stagione, ormai due anni e mezzo fa. Nella seconda rivedremo anche Jonathan Sadowski nel ruolo di Devon, il viscido collega di Cooper, mentre altri personaggi nuovi saranno interpretati da Craig Bierko (UnREAL) e Dylan Bruce (Orphan Black).