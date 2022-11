Sex Education vince l'Emmy per le migliori serie tv internazionali

News Serie TV

Tra i vincitori anche il poliziesco britannico Vigil e l'attore Dougray Scott.

Non ci sono ai Primetime Emmy Awards categorie che premiano le migliori serie tv prodotte fuori dagli Stati Uniti e per i loro interpreti. Poco male, perché c'è un premio interamente a loro dedicato, gli International Emmy Awards, assegnato ogni anno dalla International Academy of Television Arts & Sciences. La scorsa notte, nel corso di una cerimonia al New York Hilton Midtown Hotel di New York City, sono stati proclamati i vincitori della 50esima edizione, con la comedy britannica di Netflix Sex Education premiata per la prima volta miglior comedy, per la sua terza stagione.

Tra le serie drammatiche si è affermata invece Vigil, un'altra produzione britannica, della zietta BBC. Il poliziesco ha battuto tra le altre la francese Lupin e la messicana Narcos: Messico. Tra gli interpreti, le statuette sono andate a Dougray Scott, per la sua interpretazione di un detective dal passato traumatico nel crime drama britannico Irvine Welsh's Crime, e a Lou de Laâge, per la sua interpretazione di una donna in grado di vedere e ascoltare i morti e per questo rinchiusa in un manicomio di Parigi, nel thriller francese Le Bal Des Folles (Il ballo delle pazze in Italia). Qui di seguito la lista con tutti i vincitori nell'ambito della fiction. Se ve lo state chiedendo, non ci sono vincitori per l'Italia.

International Emmy Awards 2022: I vincitori per le Serie TV

DRAMA

Vigil (Regno Unito)

COMEDY

Sex Education (Regno Unito)

MINISERIE O FILM TV

Help (Regno Unito)

INTERPRETAZIONE DI UN ATTORE

Dougray Scott, Irvine Welsh's Crime (Regno Unito)

INTERPRETAZIONE DI UN'ATTRICE

Lou de Laâge, Il ballo delle pazze (Francia)

PROGRAMMA NON IN LINGUA INGELE IN ONDA NEGLI STATI UNITI

Buscando a Frida (Stati Uniti d'America)

PROGRAMMA LIVE-ACTION PER BAMBINI

KABAM! (Olanda)

PROGRAMMA ANIMATO PER BAMBINI

Shaun, vita da pecora: Missione Natale (Regno Unito)

SERIE DI FORMA BREVE

Rūrangi (Nuova Zelanda)

TELENOVELA

L'affetto reale (Corea del Sud)