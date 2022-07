Sex Education 4: Uno dei protagonisti non tornerà nella quarta stagione

News Serie TV

Patricia Allison, che nella serie teen di Netflix ha interpretato Ola, ha fatto sapere che non la rivedremo nei nuovi episodi: ecco perché.

Sex Education dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti nella prossima stagione, la quarta. Patricia Allison, che ha interpretato l'intraprendente Ola fin dalla prima stagione della serie, ha annunciato che non la rivedremo nei nuovi episodi della teen comedy di Netflix.

Sex Education 4: Non ci sarà Ola

Ola è stata presentata al pubblico per la prima volta a metà della prima stagione di Sex Education come potenziale interesse amoroso per Otis. I due si sono messi insieme alla fine della prima stagione, ma si sono lasciati all'inizio della seconda dopo aver scoperto di essere sessualmente incompatibili. Questo ha aperto la strada alla nascita della storia d'amore tra Ola e Lily (Tanya Reynolds), una delle coppie preferite dai fan. La madre di Otis e il padre di Ola, intanto, si sono frequentati e Jean ha dato alla luce una bambina - sorella dei due - nel finale della terza stagione.

Le ragioni dell'addio

Ospite dello show radiofonico britannico Breakfast With Yinka and Shayna Marie, è stata la stessa Patricia Allison a far sapere che non prenderà parte alla quarta stagione. "Ho assolutamente amato far parte di Sex Education, ma sfortunatamente non farò parte del cast nella stagione 4. Si sono presentate altre opportunità. Ho recitato nella serie per tre anni e ho davvero amato farlo", ha spiegato l'attrice. A chi le ha chiesto se è stata una decisione difficile, ha risposto: "Assolutamente. Ma penso che a un certo punto avrei dovuto comunque dire addio. So che è triste, ma arriveranno altri progetti".

Sex Education è stata rinnovata per una quarta stagione lo scorso settembre, poco dopo l'uscita della terza, ma Netflix non ha ancora fissato una data di uscita per i nuovi episodi.