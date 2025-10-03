TGCom24
Schede di riferimento
And Just Like That...
Anno: 2021
3,3
And Just Like That...
Sex and the City
Anno: 1998
3,5
Sex and the City
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
News Serie TV

Sex and the City non è finita con And Just Like That? Sarah Jessica Parker: "Solo una pausa"

Carolina Mautone
3

And Just Like That si è conclusa dopo tre stagioni ma, stando alle ultime dichiarazioni di Sarah Jessica Parker, forse non abbiamo detto addio per sempre al franchise di Sex and the City e a Carrie Bradshaw.

Sex and the City non è finita con And Just Like That? Sarah Jessica Parker: "Solo una pausa"

Carrie Bradshaw ha (per ora) appeso le sue Manolo Blahnik al chiodo, ma Sarah Jessica Parker non sembra aver davvero detto addio al personaggio che ha portato sullo schermo per la prima volta oltre venticinque anni fa. Dopo il finale della terza stagione di And Just Like That…, il revival che l'ha fatta tornare nei panni di Carrie dopo sei stagioni della serie originale e due film, l'attrice ha lasciato intendere che il futuro del personaggio simbolo di Sex and the City potrebbe non essere ancora stato del tutto scritto.

Sex and the City continua? Sarah Jessica Parker: "Potrei solo essere in pausa"

In un'intervista con CBS Mornings, Sarah Jessica Parker ha espresso sentimenti contrastanti sulla reale chiusura del revival. "Non sono certa che questo significhi davvero la fine, potrei semplicemente essere in pausa", ha dichiarato. L'attrice ha spiegato che la decisione di concludere And Just Like That… è nata da una riflessione del creatore e showrunner Michael Patrick King, motivata da un profondo rispetto per la serie. "A volte è meglio andarsene con grazia, quando tutto sembra ancora energico e giusto, piuttosto che spremere e sfruttare la generosità e l’ospitalità delle persone", ha riflettuto.

La conclusione della serie (terminata lo scorso agosto con il dodicesimo episodio della terza stagione, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW) è stata presentata dallo stesso King come un finale naturale. "Mentre scrivevo l'ultimo episodio della terza stagione, mi è sembrato che fosse un punto perfetto per fermarsi", aveva spiegato lo sceneggiatore. Tuttavia, i fan più affezionati sanno che non sarebbe la prima volta che il creatore del franchise cambia idea.

Leggi anche And Just Like That... 3, la recensione del finale: Quando il Cosmopolitan lascia il posto alla torta alle noci

Le parole delle produttrici di And Just Like That...

Anche le produttrici esecutive Elisa Zuritsky e Julie Rottenberg sono sembrate aperte a un'eventuale continuazione. Intervistate da TVLine qualche settimana fa, hanno rivelato che King ha già "dato l’addio" a Carrie in passato, salvo poi tornare sui suoi passi. "Carrie Bradshaw è ancora in vita, quindi potrebbe succedere di nuovo", ha detto Zuritsky, aggiungendo: "Sarah Jessica Parker è la musa di Michael Patrick King, e il motivo per cui lui dice ‘Ho già detto addio e poi ci sono ricascato’ è perché è vero".

Le due produttrici non hanno escluso la possibilità di un ritorno, anzi: entrambe hanno ammesso di continuare ad appuntarsi idee per possibili nuove storie su Carrie, Miranda e Charlotte. E chissà che, un giorno, quella lista non si trasformi in una nuova sceneggiatura. Per ora ci fidiamo delle parole di Sarah Jessica Parker: Carrie Bradshaw si prende solo una pausa.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
