Settimo cielo: Jessica Biel lavora a un remake

Il reboot del family drama che ha raccontato le storie della famiglia Camden, uno dei più popolari degli anni '90, sarebbe in sviluppo con Jessica Biel coinvolta: ecco i primi dettagli della potenziale nuova Settimo cielo.

Una delle serie più seguite degli anni '90 potrebbe presto tornare sul piccolo schermo (più o meno). Variety riporta che sarebbe in sviluppo un remake di Settimo cielo (7th Heaven), il celebre family drama che ha raccontato per oltre un decennio la vita della famiglia Camden. Il dettaglio più interessante della notizia è il coinvolgimento di Jessica Biel, interprete del personaggio di Mary Camden, come produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione Iron Ocean, insieme alla socia Michelle Purple.

Il remake di Settimo cielo: I primi dettagli

Il progetto, ancora nelle primissime fasi di sviluppo a CBS Studios, coinvolge come showrunner e produttore esecutivo Anthony Sparks, noto per aver guidato serie come Queen Sugar e Bel-Air. Tra i produttori esecutivi ci sarebbe anche DeVon Franklin, produttore affermato nel cinema di ispirazione cristiana, che collaborerà attraverso la sua società Franklin Entertainment. Secondo quanto riportato da Variety, la nuova versione di Settimo cielo si concentrerà su una famiglia diversa per etnia e background, prendendo quindi una direzione narrativa più inclusiva e contemporanea rispetto all’originale. Nessun membro del cast originale dovrebbe tornare davanti alla macchina da presa, almeno per il momento. Anche la piattaforma o rete destinata a ospitare il reboot non è stata ancora annunciata.

Il successo di Settimo cielo e lo scandalo che ha coinvolto Stephen Collins

Settimo cielo ha debuttato nel 1996 su The WB, passando successivamente a The CW, ed è andata in onda per 11 stagioni fino al 2007, per un totale di 243 episodi. La serie, creata da Brenda Hampton e prodotta da Aaron Spelling (una delle ultime sue produzioni prima della morte), raccontava la quotidianità della numerosa famiglia Camden nella fittizia cittadina di Glen Oak, in California, guidata dal reverendo Eric Camden (interpretato da Stephen Collins) e dalla moglie Annie (Catherine Hicks).

Nel corso degli anni, Settimo cielo è diventata un punto di riferimento tra i family drama, lanciando le carriere di numerosi attori, tra cui quella di Jessica Biel. Tuttavia, la storia dello show è legata anche a uno scandalo emerso anni dopo la conclusione della serie: nel 2014, Collins ha ammesso pubblicamente abusi sessuali su minori, circostanza che ha gettato ombra sulo show. Lo scandalo ha portato anche alcuni membri del cast come Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman a prendere le distanze dall’attore, ribadendo la necessità di sostenere le vittime.

Il coinvolgimento di Jessica Biel nel nuovo progetto

Jessica Biel, oggi affermata attrice e produttrice, negli anni ha lavorato a diversi progetti televisivi di successo come The Sinner, Candy e Sorelle sbagliate, in arrivo su Prime Video. La sua presenza in questo reboot di Settimo cielo come produttrice esecutiva è sicuramente un segnale di fiducia nel progetto. Vedremo se lo sviluppo andrà avanti e se la serie tv vedrà effettivamente la luce. Ma, in un momento in cui reboot e remake continuano a spopolare con operazioni nostalgia, non ci stupiremmo.