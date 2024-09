Settimo cielo: Le star della serie condannano la condotta di Stephen Collins, colpevole di abusi su minori

News Serie TV

Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman hanno inaugurato un nuovo rewatch podcast per riguardare con i fan la serie di cui sono stati protagonisti, ma non hanno potuto ignorare l'argomento più spinoso.

Dieci anni dopo lo scandalo che ha coinvolto Stephen Collins, l'interprete del reverendo Eric Camden in Settimo cielo che nel 2014 ha ammesso di aver abusato di tre minori tra il 1973 e il 1994, gli attori del family drama targato The WB hanno rotto il silenzio affrontando di petto l'argomento. L'occasione è il rewatch podcast che stanno conducendo Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman, gli interpreti di Lucy, Simon e Ruthie Camden. Nell'ultimo episodio del podcast, i tre hanno condannato apertamente la condotta del loro ex papà televisivo ma hanno anche precisato che, nei loro confronti, Collins non ha mai assunto comportamenti inappropriati.

Settimo cielo: Gli attori condannano le azioni di Stephen Collins

Quasi tre mesi dopo il lancio del podcast Catching Up With the Camdens nel quale Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman riguardano e commentano gli episodi di Settimo cielo insieme ai fan, i tre attori hanno deciso di affrontare "l'elefante nella stanza" e parlare del caso di Stephen Collins. "Prima di iniziare questo episodio, vogliamo che sappiate che abbiamo letto tutti i vostri commenti e sappiamo quanto siete emozionati per il rewatch, quindi è esattamente quello che faremo", ha detto Mitchell all'inizio dell'episodio. "Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, pensiamo sia importante dire qualcosa su Stephen Collins". Gallagher ha aggiunto: "Tutte le forme di abuso, l'abuso sessuale di qualsiasi tipo, sono ingiustificabili. E alle vittime di abusi va mostrata compassione e dovrebbe essere dato loro supporto".

Rosman ha continuato: "Mentre rivediamo questi episodi, sarebbe impossibile non parlare di Stephen perché è stato una parte così importante dello show e delle nostre vite. Ma vogliamo essere chiari sul fatto che noi non abbiamo avuto esperienze inappropriate con Stephen". "Stephen non si unirà a noi in questo podcast e non giustifichiamo o condoniamo il suo comportamento", ha assicurato Mitchell agli ascoltatori. "La nostra speranza per questo podcast è di riconnetterci con voi, i nostri fan, per rivivere un po' di nostalgia degli anni '90 e condividere i nostri ricordi più cari di Settimo cielo". Gallagher ha concluso: "Sappiamo che è difficile e capiamo che può essere un contenuto sensibile, ma vogliamo solo dirvi che vi amiamo e siamo così grati per tutto l'amore e il supporto che voi, la nostra comunità, ci avete dimostrato. Quindi, speriamo che rimarrete con noi mentre continuiamo questo viaggio".

Lo scandalo che ha coinvolto Stephen Collins

Nell'ottobre del 2014 il sito TMZ pubblicò una registrazione audio in cui Collins confessava di aver abusato di più minori. Quel dicembre, lo stesso ammise in una dichiarazione a People di aver aggredito sessualmente tre ragazze minorenni, sebbene non sia mai stato mai denunciato dalle stesse. L'attore, tra l'altro, non è stato perseguito per i suoi crimini perché i reati sono caduti in prescrizione, ma Collins si è comunque ritirato a vita privata ormai da 10 anni.

Settimo cielo è andata in onda per 11 stagioni, dal 1996 al 2007 su The WB e The CW raccontando le vicende del reverendo Eric Camden (Collins), della moglie Annie (Catherine Hicks) e dei loro figli Matt (Barry Watson), Mary (Jessica Biel), Lucy (Mitchell), Simon (Gallagher) e Ruthie (Rosman). Lo scorso marzo il cast si era riunito alla 90's Con per incontrare i fan ma già in quell'occasione Stephen Collins, ormai scomparso dalle scene, non era presente.