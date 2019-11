Servant: Rupert Grint parla della sua inquietante esperienza sul set

News Serie TV

L'horror thriller di M. Night Shyamalan è in streaming da oggi su Apple TV+.

Nei panni dell'amato Ron Weasley nei film della saga di Harry Potter Rupert Grint ha affrontato cani a tre teste, scacchi assassini e Dissennatori risucchiatori di anime. Eppure, ha assicurato l'attore, nessuna di queste esperienze era spaventosa quanto la bambola dalle fattezze umane al fianco della quale ha dovuto recitare in Servant, il thriller psicologico ideato dal regista de Il sesto senso M. Night Shyamalan.

"Stare vicino a questa bambola mi ha messo davvero alla prova", ha confessato l'attore durante la presentazione della serie a New York. "Fa uno strano effetto. Da un lato vorresti prendertene cura perché sembra davvero reale. Dall'altro c'è qualcosa di davvero inquietante in questa cosa. Guardandola negli occhi vedi l'inferno. È disturbante e vorresti fuggire via il prima possibile".

Servant: la trama e il cast

In Servant Rupert Grint interpreta Julian, il protettivo fratello di Dorothy Turner (Lauren Ambrose). La serie racconta la terribile storia di Sean (Toby Kebbell) e Dorothy, una coppia che ha perso il proprio bambino, Jericho, poche settimane dopo la sua nascita. Per riprendersi dal trauma, come parte della terapia, i Turner cominciano ad accudire una bambola con le fattezze del figlio perduto. Ma Dorothy è talmente coinvolta che decide di assumere una tata, Leanne (Nell Tiger Free), per prendersi cura di Jericho, scoprendo presto di aver aperto la porta della loro casa a una forza misteriosa.

Per prepararsi al ruolo, l'attore di Harry Potter si è dovuto esercitare con un vocal coach per perdere l'accento inglese e imparare quello americano di Philadelphia. Parlando della sua esperienza al fianco del visionario M. Night Shyamalan, Grint ha descritto una delle prime scene che ha girato. "Sono stato catapultato sul set ed era tutto fuori contesto. Non avevo idea di cosa stesse succedendo. C'erano questi due personaggi che parlavano seriamente di una bambola", ha detto. "C'era qualcosa di davvero intrigante nella storia. Ma era anche tutto incredibilmente surreale e sconvolgente".

Servant è stato rinnovato per una seconda stagione ancora prima del debutto. I primi tre episodi sono disponibili da oggi su Apple TV+. I restanti sette saranno rilasciati sulla piattaforma settimanalmente.