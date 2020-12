Servant 2: L'angosciante trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La serie horror di M. Night Shyamalan torna con i nuovi episodi su AppleTV+ il 15 gennaio.

Se volete iniziare il nuovo anno con un tocco di brivido, ci pensa Servant, il magnetico thiller psicologico prodotto da M. Night Shyamalan, che tornerà con la seconda stagione in streaming su AppleTV+ il prossimo 15 gennaio (con un episodio a settimana ogni venerdì). Il trailer ufficiale, appena rilasciato dal servizio di video in streaming, anticipa il disperato appello dei due genitori interpretati da Lauren Ambrose e Toby Kebbell affinché l'enigmatica tata Leanne Grayson (Nell Tiger Free) torni a casa con il loro bambino. Ma esiste davvero questo bambino?

Servant: Le anticipazioni e il cast della seconda stagione

In Servant, scritta da Tony Basgallop, Dorothy e Sean Turner sono due coniugi di Philadelphia che, avendo perso il loro bambino, decidono di portare a casa una bambola molto realistica per superare la perdita. Alla nuova "creatura" bada la misteriosa tata Leanne che, tuttavia, nasconde più di un segreto. Alla fine della prima stagione l'abbiamo vista scomparire nel nulla, apparentemente senza lasciare traccia. Nel trailer i Turner cercano risposte e, soprattutto, si chiedono quale natura celi davvero Leanne la quale, intanto, è determinata a far pagare a Dorothy i suoi errori. Nella seconda stagione, di 10 episodi, tornerà anche Rupert Grint nei panni dello scettico fratello di Dorothy, Julian. "Non so perché continuo a fare cose cattive. Posso sentire qualcosa di oscuro dentro di me diventare sempre più grande", dice Leanne nel trailer facendo intendere che la serie prenderà una svolta soprannaturale. Intanto, negli ultimi secondi della clip, si vedono anche delle gambe che vengono trascinate a terra: di chi potrebbero essere? Il mistero continua.