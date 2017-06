Sense8: Netflix risponde ai fan insorti dopo la cancellazione

Dieci giorni dopo il clamoroso annuncio, i fan di Sense8 non si sono ancora rassegnati alla decisione di Netflix di cancellare la serie delle sorelle Wachowski dopo due stagioni, senza un finale - fatto alquanto spiacevole per un servizio a pagamento. La petizione che ne chiede il ritorno sfiora ormai le 500,000 firme, gli hashtag #RenewSense8 e #BringBackSense8 sono entrati nei trend topic e usati a mo' di spam in ogni messaggio pubblicato nei vari profili social del servizio, mentre i contatti ufficiali continuano a vedersi recapitare testimonianze di disdetta. Una situazione incresciosa che l'azienda cerca ora di riportare all'ordine pubblicando una lettera.

"Alla nostra famiglia di Sense8... Abbiamo visto le petizioni. Abbiamo letto ogni messaggio, ogni #RenewSense8, ogni #BringBackSense8", si legge in un post pubblicato nelle ultime ore su Facebook e nei profili ufficiali della serie. "Avremmo voluto poter continuare questa avventura. Se ci abbiamo messo tanto a rispondere è perché abbiamo pensato a lungo a come farlo. Ma purtroppo non è possibile. Grazie per aver amato tanto Sense8 e speriamo che rimarrete connessi con il vostro cluster in giro per il mondo. #SensatesForever".

Il messaggio sembra lasciare intendere che tentativi per riportare la serie in onda ci siano stati e che, con ogni probabilità, raggiungere un accordo non è stato in ogni caso possibile. Naturalmente, questo non si sta rivelando sufficiente per rasserenare i fan, che ancora più delusi per il fallimento della loro campagna chiedono maggiori spiegazioni sulle cause e continuano a minacciare la propria rimozione dal servizio.