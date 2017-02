Sense8: La stagione 2 si mostra in nuove foto

In attesa del 5 maggio, quando 10 nuovi episodi saranno finalmente disponibili, Netflix ha diffuso 14 nuove foto della seconda stagione di Sense8, incluso uno scatto speciale (il primo qui in basso) delle scene girate in Italia, che ComingSoon.it Serie TV vi mostra in anteprima esclusiva.

La nuova stagione riprende esattamente da dove la prima si era interrotta: Capheus, Kala, Lito, Nomi, Riley, Sun, Will e Wolfang sono ormai uniti sia fisicamente che mentalmente e si immedesimano nelle tragedie e nei successi gli uni degli altri. Scappando da Whispers sono costretti a mettere in dubbio la loro reale identità: è una questione di sopravvivenza, e i Sensates devono trovare un modo di proteggersi a vicenda contro ogni possibile pericolo.