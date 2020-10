Selena: La serie, il trailer ufficiale del drama biografico di Netflix con Christian Serratos

News Serie TV

I primi sei episodi della serie sulla cantante latina arriveranno in streaming il 4 dicembre.

La star di The Walking Dead Christian Serratos canta e presta il volto alla bellissima e fragile cantante latina Selena Quintanilla-Pérez nel trailer ufficiale di Selena: La serie, drama biografico che racconterà la vita della tanto amata quanto sfortunata star di origini messicane tragicamente scomparsa giovanissima, proprio quando i suoi sogni stavano diventando realtà. Il progetto è diviso in due parti la prima delle quali, composta da sei episodi, uscirà in streaming su Netflix il prossimo 4 dicembre.

La trama di Selena: La serie

Diretta da Hiromi Kamata, la serie ripercorrerà la carriera dell'artista attraverso le scelte e gli eventi che hanno cambiato la sua vita e quella della sua famiglia mentre la strada per il successo nell'industria musicale si apriva davanti a lei. "Prima che diventasse la regina della musica tex-mex, Selena era una ragazzina del Texas con grandi sogni e una voce ancora più grande", si legge nella descrizione ufficiale della serie. Nel trailer, quindi, la vediamo ancora adolescente mentre, insieme ai suoi genitori, si fa strada nel mondo della musica compiendo anche scelte difficili. I suoi sacrifici la portarono a diventare una delle cantanti latine più amate di sempre. Ma il prezzo del successo fu altissimo. Il sogno di Selena, intatti, si interruppe a soli 23 anni, quando - nel 1995, proprio nel momento in cui la sua carriera stava per decollare - fu uccisa dall'amica ed ex dipendente Yolanda Saldívar.

Il cast

Recitano in Selena: La serie anche Noemi Gonzalez (Febbre d'amore) nel ruolo della sorella di Selena Suzette, Gabriel Chavarria (The Purge) nel ruolo del fratello maggiore, Ricardo Chavira (Desperate Housewives) nel ruolo del padre Abraham, Seidy Lopez (Training Day) nel ruolo della madre Marcella. Madison Taylor Baez invece interpreterà una versione più giovane di Selena. Non è la prima volta che la storia della star latina viene portata sullo schermo: nel 1997 Jennifer Lopez aveva ricoperto lo stesso ruolo nel film di Gregory Nava Selena.