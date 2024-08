Secret Level: il teaser trailer della serie animata antologica ispirata al mondo dei videogame

News Serie TV

Debutterà in streaming il 10 dicembre su Prime Video a questa serie nata dalla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Blur Studio, ovverocreatori di Love, Death + Robots.

In passato vi abbiamo parlato con un certo entusiasmo di Love, Death + Robots, splendida serie antologica di animazione tra fantascienza, noir e horror che trovate in streaming su Netflix (le stagioni sono tre, tutte notevoli) e che è nata dalla collaborazione tra David Fincher e Tim Miller. Ora Miller, coi il suo Blur Studio, ha collaborato invece con Amazon, per un progetto che appare davvero molto interessante e in grado di battersi a armi pari con Love, Death + Robots. Nasce infatti dalla collaborazione tra Blur Studio e Amazon MGM Studios la serie antologia animata per adulti Secret Level, quindici episodi originali ognuno ispirato a mondi, personaggi e atmosfere di videogame amatissimi dagli appassionati.

Ecco l'elenco dei giochi che hanno ispirato gli episodi di Secret Level:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (su alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

“Secret Level tesse un arazzo di videogiochi iconici attraverso diversi mezzi, per raccontare una serie di storie uniche e accattivanti”, ha dichiarato Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios. “Creato e guidato da Tim Miller (Blur Studio) e dal Supervising Director Dave Wilson, ogni episodio porterà i nostri spettatori Prime Video in tutto il mondo in un viaggio completamente nuovo, con animazioni mozzafiato e narrazioni immaginifiche.”

Secret Level sarà disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video dal 10 dicembre, e questo è il suo primo teaser trailer: