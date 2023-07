Secret Invasion: Nick Fury ha le spalle al muro nel trailer di metà stagione

News Serie TV

La serie di spionaggio si prepara per gli ultimi due sorprendenti episodi con il finale disponibile su Disney+ da mercoledì 26 luglio.

Nick Fury dovrà tentare il tutto per tutto per scongiurare il caos negli episodi finali di Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Mancano solo 2 episodi al gran finale, previsto per il prossimo 26 luglio su Disney+, e il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo trailer che anticipa la battaglia finale che metterà l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. (interpretato da Samuel L. Jackson) contro tutti.

La trama e il cast di Secret Invasion

Ambientata nel presente MCU, Secret Invasion segue Nick Fury mentre viene a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Recitano nella serie anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.