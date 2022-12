Robert De Niro protagonista di Zero Day, nuova miniserie in sviluppo a Netflix

News Serie TV

Se il progetto ottenesse un ordine ufficiale, si tratterebbe del primo ruolo regolare in una serie tv per l'attore due volte premio Oscar.

Robert De Niro protagonista di una serie tv? Sta per succedere! Variety e diverse altre autorevoli testate d'intrattenimento statunitensi riportano che l'attore due volte premio Oscar avrebbe firmato per recitare in una miniserie in sviluppo a Netflix. Il progetto, intitolato Zero Day, sarebbe nelle mani dell'ex showrunner di Narcos e Narcos: Messico Eric Newman e dello sceneggiatore del film Jackie Noah Oppenheim.

Zero Day, la prima serie di Robert De Niro: Cosa sappiamo

Netflix per il momento non conferma né smentisce l'indiscrezione, ma i dettagli sulla trama della serie sono davvero pochi. Fonti vicine al servizio di video in streaming hanno riferito che Zero Day sarebbe un thriller politico in cui De Niro interpreterebbe un ex presidente degli Stati Uniti. Newman e Oppenheim sarebbero autori e produttori esecutivi della serie basata su un soggetto di Newman, Oppenheim e del vincitore del Premio Pulitzer Michael Schmidt. Jonathan Glickman di Panoramic Media sarà produttore esecutivo, con De Niro coinvolto anche come produttore esecutivo oltre che come protagonista.

Se la serie ottenesse un ordine ufficiale da parte di Netflix, per De Niro si tratterebbe del primo ruolo regolare in una serie tv nel corso della sua lunga carriera. Candidato a sette premi Oscar, ne ha vinti due come miglior attore e miglior attore non protagonista rispettivamente per Toro scatenato e Il padrino - Parte II. Ha ricevuto anche diverse nomination agli Emmy, tra cui quella come miglior attore in un film per la tv o miniserie per il film di HBO The Wizard of Lies, in cui interpretava Bernie Madoff. Che Zero Day possa diventare il suo ennesimo grande successo? In attesa di conoscere altri sviluppi, aspettiamo fiduciosi.