SEAL Team: La stagione 7 sarà l'ultima

Il drama militare con David Boreanaz tornerà con la sua stagione finale nel 2024.

Il protagonista e produttore esecutivo di SEAL Team David Boreanaz annuncia con un comunicato che il drama militare sulle vicende del Team Bravo, un'unità d'élite del DEVGRU dei Navy SEAL, si concluderà con la prossima, settima stagione, disponibile in streaming negli Stati Uniti su Paramount+ il prossimo anno.

SEAL Team: Un finale, nonostante tutto

"Per sei stagioni ho avuto la fortuna e la benedizione di far parte di un cast e di una troupe eccezionali", si legge nel comunicato di Boreanaz. "Ogni giorno trascorso è stato un ringraziamento ai nostri uomini e donne nell'esercito e nelle forze speciali. Ringrazio i nostri fan e sono orgoglioso di essere riusciti a realizzare questa serie per far luce nell'ignoranza rispetto a così tante sofferenze di oggi. Non vedo l'ora che arrivi la settima stagione e di avere l'opportunità di concludere questa serie con amore e gratitudine".

Nonostante SEAL Team abbia avuto una storia travagliata, riuscirà a mettere un punto al suo racconto, e non è poco di questi tempi, dopo due scioperi che hanno dissanguato Hollywood. In onda su CBS per quattro stagioni, la serie rischiava di essere cancellata a causa delle medie d'ascolto più che dimezzate tra il primo e l'ultimo episodio ma nel 2021 è stata salvata dal servizio streaming Paramount+. Con Boreanaz recitano gli altri membri del cast Max Thieriot, Neil Brown Jr., A. J. Buckley e Toni Trucks.