Scrubs: Zach Braff ha firmato per tornare nel revival

Zach Braff potrebbe riprendere il ruolo dell'iconico dottor John Dorian, per tutti JD, nel revival di Scrubs ancora in fase di sviluppo per ABC: è il primo passo verso l'ordine ufficiale della nuova serie?

Il ritorno di Scrubs si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato da TVLine e da altri siti di spettacolo americani, Zach Braff ha ufficialmente firmato per tornare a vestire i panni del dottor John "JD" Dorian nella nuova serie sequel attualmente in fase di sviluppo per ABC. Si tratta di un passo fondamentale per il progetto che ancora attende il via libera definitivo da parte della rete, ma che ora appare più vicino che mai.

Scrubs: JD è tornato (o quasi)

Braff, volto simbolo della serie originale andata in onda dal 2001 al 2010, è il primo membro del cast originale ad aver chiuso l'accordo per il revival. L’attenzione si sposta ora sugli altri protagonisti storici: in primis Donald Faison (Turk) e Sarah Chalke (Elliot), anche loro in trattative avanzate per tornare come personaggi regolari. In parallelo, sono in corso discussioni per coinvolgere altri membri storici del cast, tra cui Judy Reyes (Carla) e John C. McGinley (Dr. Cox), che potrebbero fare ritorno in ruoli ricorrenti. Al momento, tuttavia, nessuna conferma arriva da ABC e da 20th Television.

Cosa sappiamo sul potenziale revival di Scrubs

Le prime notizie sul possibile ritorno di Scrubs erano emerse lo scorso autunno, quando il creatore della serie Bill Lawrence aveva rivelato che una nuova versione era "molto vicina alla definizione". Il progetto, affidato a 20th Television (oggi parte del gruppo Disney), ha dovuto superare un importante ostacolo: l'accordo esclusivo di Lawrence con Warner Bros. Television che ha portato ad altre serie di successo come Ted Lasso e Shrinking. Tuttavia, lo scorso dicembre è stato raggiunto un compromesso che consentirà a Lawrence di supervisionare lo sviluppo del revival, pur senza poter ricoprire il ruolo di showrunner.

I legami con la stagione 9 e con i sogni di JD

Una delle domande principali dei fan riguarda il modo in cui il revival tratterà la controversa nona stagione, incentrata su un nuovo gruppo di specializzandi e inizialmente pensata come spin-off. Lawrence ha chiarito che quelle storie non verranno ignorate, ma integrate nel nuovo corso. Tuttavia, l'attenzione sarà principalmente rivolta ai personaggi originali e a un nuovo gruppo di specializzandi nell'ospedale in cui lavorano.

L'ideatore di Scrubs ha anche anticipato che il revival si collegherà al finale dell'ottava stagione, in cui JD immaginava il proprio futuro accanto a Elliot e con un figlio in arrivo. "Mi chiedo se i sogni di JD si siano davvero avverati. Questo, per noi, è interessante", ha dichiarato.

Al momento, l'annuncio ufficiale della nuova serie non è ancora arrivato, ma l'accordo con Zach Braff rappresenta un passo decisivo. Per i fan di JD, Turk, Elliot e di tutti i dottori del Sacro Cuore, insomma, il ritorno potrebbe essere dietro l'angolo.