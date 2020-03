Scrubs: Una scena della serie mostra l'importanza di mantenere le distanze

News Serie TV

Contro il Coronavirus sono utili anche i consigli dei dottori della comedy con Zach Braff.

Nelle ultime ore è diventata virale (scuserete il gioco di parole) in rete una clip di Scrubs che illustra perfettamente quanto facilmente possano diffondersi germi e virus da una persona all'altra. In tempi di Coronavirus e mentre molti messaggi istituzionali incoraggiano a stare a casa evitando il più possibile i contatti sociali, anche la famosa serie tv con Zach Braff, Donald Adeosun Faison e Sarah Chalke può aiutare a far capire l'importanza di mantenere le distanze per evitare il contagio.

La scena di Scrubs che insegna a mantenere le distanze

La sequenza in questione si trova nell'episodio 12 della quinta stagione della comedy di NBC intitolato "Il mio cavolo". Nella scena il dottor Keslo (Ken Jenkins) fa notare come una malattia riesca a diffondersi persino in un ospedale a causa della leggerenza delle tante persone che interagiscono tra loro toccandosi e non mantenendo le distanze. I germi e batteri vengono rappresentati con il colore verde che si vede passare facilmente dalle mani di alcune persone agli oggetti e poi ad altre persone. La clip è stata condivisa anche dal protagonista della serie Zach Braff e dal creatore di Scrubs Bill Lawrence che ha scritto: "Una clip di un episodio di Scrubs che abbiamo girato molti anni fa sta facendo il giro del mondo. Che tempi difficili! Spero che tutti si stiano comportando bene".

Se volete riguardare la comedy di Bill Lawrence, tutti gli episodi di Scrubs sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video.