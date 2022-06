Scrubs, l'ideatore fiducioso sulla realizzazione del revival: "Lo faremo"

News Serie TV

Cancellata nel 2010, la comedy ospedaliera potrebbe tornare con una miniserie o un film tv.

In questo mondo ci sono poche certezze e una di queste, a quanto pare, è che prima o poi Zach Braff e Donald Faison indosseranno il camice ancora una volta. Durante un panel celebrativo tenutosi ieri all'ATX Television Festival di Austin, in Texas, l'ideatore e il cast di Scrubs hanno detto che un revival della comedy di culto - sotto forma di miniserie o film tv - è molto probabile nel prossimo futuro.

Scrubs torna in tv con un revival?

"Penso che lo vogliamo tutti" ha detto Faison, presente al panel con l'ideatore Bill Lawrence e gli ex colleghi Braff, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes e Neil Flynn. "Ci piacerebbe tutti lavorare di nuovo insieme. Solo che è davvero difficile. Non potrà essere un'intera stagione. Dovrà essere un film o qualcosa del genere, al quale ci si possa dedicare solo un paio di mesi. Siamo tutti impegnati in altre cose".

A essere molto impegnato è lo stesso Lawrence, travolto dal successo di Ted Lasso (negli ultimi anni premiata con 7 Emmy) e al lavoro su una nuova comedy per Apple TV+, Shrinking con Jason Segel (How I Met Your Mother). Nonostante questo, lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha assicurato che "Lo faremo perché siamo benedetti dal fatto che la gente lo vuole. Dal primo all'ultimo, ci piace passare il tempo insieme. Se hai un pretesto per lavorare con persone con le quali vorresti passare del tempo, lo fai di corsa... Per me vale la pena rivedere Neil con quella tuta". Al che Flynn ha aggiunto: "Non è una tuta, sono due pezzi".

A proposito di Scrubs

Scrubs è andata in onda per nove stagioni, dal 2001 al 2010. Solo le prime sette sono state trasmesse da NBC. Dopo che la rete ha palesato di non voler andare oltre, la serie è stata acquisita da ABC, che ne ha prodotto altre due prima di cancellarla definitivamente. Tuttavia, salvo futuri colpi di scena, i fan considerano gli ultimi due episodi della stagione 8 il vero, unico, toccante finale della comedy, e la 9 un esperimento poco riuscito, soprattutto per il mancato ritorno di alcuni personaggi e l'introduzione di altri mai del tutto presi in simpatia.