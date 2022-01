Scott Pilgrim: Netflix sviluppa una serie anime basata sul graphic novel

News Serie TV

Il romanzo a fumetti aveva già ispirato il film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World con Michael Cera.

Una serie anime basata sul graphic novel Scott Pilgrim che ha a sua volta ispirato il film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World diretto da Edgar Wright sarebbe in sviluppo a Netflix. Lo anticipa The Hollywood Reporter, mentre Netflix si è rifiutata di commentare l'indiscrezione. La serie, prodotta da UCP, avrebbe come creatore direttamente l'autore del graphic novel Bryan Lee O’Malley che sarebbe anche produttore esecutivo e showrunner insieme a BenDavid Grabinski.

Scott Pilgrim: La trama e quello che sappiamo sulla serie anime

Il graphic novel segue Scott, un bassista fannullone di Toronto che si innamora di una ragazza di nome Ramona Flowers, ma prima deve sconfiggere i suoi sette ex malvagi in modo che loro due possano uscire insieme. La storia è stata ripresa nel film del 2010, già considerato un cult, dove nel ruolo del protagonista c'era Michael Cera mentre Mary Elizabeth Winstead interpretava Ramona (nella foto in alto, mentre in basso trovate il trailer). Nel cast c'erano anche Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh, tra gli altri.

Al nuovo progetto di Netflix lavorerebbe lo studio di animazione SARU con Abel Gongora a bordo come regista. Edgar Wright, il regista di Scott Pilgrim vs. The World, sarebbe coinvolto come produttore esecutivo insieme a Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff e Adam Seigel della Marc Platt Productions, e a Michael Bacall.