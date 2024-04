Scooby-Doo: Netflix lavora a una serie live-action

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo Greg Berlanti, per Netflix già dietro le quinte di Dead Boy Detectives e Le terrificanti avventure di Sabrina.

Dopo Avatar: La leggenda di Aang e One Piece, Netflix sta lavorando per trasformare in una serie live-action anche Scooby-Doo. Secondo Deadline, il servizio streaming ha riunito le forze con Greg Berlanti, l'affermato produttore dietro la sua recente novità Dead Boy Detectives, nonché Le terrificanti avventure di Sabrina e YOU, per portare sugli schermi Scooby-Doo! The Live-Action Series, progetto il cui ordine dipenderà unicamente dalla buona riuscita delle sceneggiature.

Scooby-Doo: I primi dettagli della serie live-action

Per il momento si sa soltanto che l'adattamento sta coinvolgendo come sceneggiatori Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, di recente dietro le quinte dello spy thriller Citadel. Entrambi ne saranno anche produttori esecutivi con Berlanti e le sue frequenti collaboratrici Sarah Schechter e Leigh London Redman, il tutto sotto l'egida di Warner Bros. Television, a cui appartiene la proprietà intellettuale.

Creata alla fine degli anni '60 da Joe Ruby e Ken Spears per il leggendario studio di animazione Hanna-Barbera, l'originale serie animata Scooby-Doo! Dove sei tu? ha presentato per la prima volta al mondo i personaggi di Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Shaggy Rogers, un gruppo di giovani investigatori che, insieme al loro alano parlante di nome Scooby-Doo, risolvono misteri apparentemente soprannaturali viaggiando con uno sgargiante furgoncino. La serie è stata rifatta più volte e ha avuto numerosi adattamenti, anche live-action, come il celebre film del 2002 Scooby-Doo, il cui cast era costituito da Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Matthew Lillard e Linda Cardellini. L'ultimo, in questo caso animato, risale invece allo scorso anno, Velma di Max, incentrato sull'omonimo personaggio, doppiato nella versione originale da Mindy Kaling.