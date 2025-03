Sconfort Zone: Maccio Capatonda presenta la nuova serie “al 52% autobiografica” che parte da Ritorno al futuro

News Serie TV

Arriva su Prime Video il 20 marzo Sconfort Zone, la nuova serie di Marcello Macchia con Maccio Capatonda diretta da Alessio Dogana. Gli autori e gli attori l'hanno presentata alla stampa a Roma.

Questa è una serie scritta da Marcello per Maccio, però anche per Marcello, è una serie abbastanza autobiografica, diciamo al 52% su un 48 di invenzione ed è la prima volta che ho cercato di fare qualcosa in cui mi mettessi a nudo. Ho sentito questa esigenza di mettermi a nudo perché finora ero stato molto vestito, avevo molte maschere e ho detto 'facciamo questa cosa in cui mi mi faccio vedere per come sono al pubblico, come non mi aveva mai visto' Questo è stato il motore che è diventato anche un po' un'analisi sulla mia vita e sui motivi per cui faccio questo lavoro, in fondo è una serie molto psicanalitica. (…) Scrivendo una serie in cui non non ho l'ispirazione, in alcuni momenti per essere molto fedele al personaggio io non avevo l'ispirazione per scriverla quindi sono entrato in un loop infernale in cui sono andato proprio in palla e ne sono uscito solo grazie appunto agli altri autori. Di vero c'è la backstory del personaggio e ha le motivazioni per cui io ho deciso di fare questo lavoro, tutta la parte legata ai genitori la parte legata al mio agente e un po' alla mia fama, però tutto l'intreccio narrativo che parte con l'andare in terapia, le prove e quant'altro è ovviamente finto, però si riferisce a delle mie paure reali, a delle cose che sento di non aver fatto e di non aver mai affrontato nella vita quindi è come se facessi una simulazione di questo con queste prove. Lo svolgimento non è autobiografico ma le condizioni del personaggio, il suo rapporto con la fama e tutta la parte dei genitori lo è.

Dopo il film, che aveva già segnato una evoluzione nel suo percorso artistico, Maccio Capatonda/Marcello Macchia torna su Prime Video con Sconfort Zone, una serie di 8 episodi che saranno disponibili dal prossimo 20 marzo per un binge watching consigliatissimo. Ancora una volta, e in modo più radicale e stavolta autobiografico (al 52%, dice l'autore), Maccio si distacca dai suoi noti personaggi e mette in scena se stesso e il suo alter ego in piena crisi d'identità e di ispirazione, in una storia paradossale che, pur facendo ridere, sfiora anche momenti drammatici (confermando anche l'evoluzione di Macchia come attore). A produrre la serie è Banijay Italia, in collaborazione con Prime Video, a scriverla, oltre ovviamente a Macchia, sono Valerio Desirò e Luca Vendruscolo, e a dirigerla Alessio Dogana e Marcello Macchia. Nel cast ci sono Francesca Inaudi ed Ema Stokholma, oltre a una nutrita serie di partecipazioni speciali. A presentare la serie alla stampa, che l'ha accolta molto bene, c'erano quasi tutti.

Alessio Dogana, che assieme al socio Danilo Bertani ha già diretto Marcello in Il migliore dei mondi, oltre che in una serie di pubblicità, sull'esperienza della serie che mette insieme attori che interpretano personaggi e che sono spesso – l'agente Luca, Valerio Desirò, Lundini, Fru e Ferrario – veri amici di Capatonda: "Avevamo la necessità col lavoro della macchina da presa di trasmettere quello di cui si parlava in modo quasi documentaristico in un certo senso e quindi il punto di vista è sempre un po' oggettivo, quando siamo vicini ai personaggi lo facciamo con degli zoom, non ci avviciniamo mai troppo con la camera proprio per dare questa sensazione di spiare in modo quasi voyeuristico e dare un senso quasi di oppressione al personaggio principale che è Marcello, ma non solo con lui, perché poi questa tecnica ovviamente viene è un approccio che spalmiamo un po' in tutta la serie (...) questo si vinceva già dalla scrittura cioè il fatto di avere una un'evoluzione ovviamente orizzontale del personaggio ma anche uno sprofondare sempre di più negli abissi della mente o comunque comunque delle vicende che puntata dopo puntata lo lo mettono alla prova sempre più".

Francesca Inaudi interpreta la ragazza di Marcello: "Io mi sono lasciata andare, non credo che ci sia un altro modo di entrare nel mondo di Marcello se non quello di entrarci. Io ho separato in maniera molto semplice Marcello da Maccio con grande curiosità e con la grande sorpresa scoprire l'uomo Marcello dietro Maccio è stato un grande piacere. Una volta presa per mano da Marcello e da Alessio e da tutti gli altri entrare nel mondo di Maccio è stato abbastanza semplice, non mi sono posta il problema se fossero veri o meno nella realtà se fosse la rappresentazione di qualcuno che fa parte della vita di Marcello o meno, ho semplicemente interpretato un personaggio perché altrimenti si entrerebbe dentro una difficoltà da triplo salto mortale che onestamente non vorrei fare né da attrice né da essere umano". Camilla Filippi interpreta la compagna dell'amico e agente Luca: "Nell'arte di Marcello c'è sempre una parte imprevedibile e invece quando noi giravamo è stato incredibile vedere la sua serietà e sentirmi diretta, è stato quasi emozionante: oggi non capita più spesso di essere diretti cioè vai sul set e fai quello che devi fare e lo fai da solo spesso e volentieri, invece Marcello e Alessio sono stati molto attenti e questo secondo me ha aiutato a permetterci di fare un discreto lavoro".

Uno dei personaggi fondamentali della storia è Valerio Desirò, che da anni collabora con Macchia: "Io sono anche amico di Marcello nella vita, quindi scrivere la serie, farla insieme è stato facile, in qualche modo sono stato me stesso anche se ovviamente non faccio l'infermiere in un hospice. (...) Invece la sconfort zone per noi c'è stata in fase di scrittura, perché è successo di tutto a me e Marcello a livello sentimentale e privato, quindi la prima versione che abbiamo scritto era proprio Lars Von Trier, nel senso che era una serie che non faceva proprio mai ridere, poi a un certo punto ce ne siamo accorti e abbiamo inserito la commedia, l'abbiamo un po' adattata perché altrimenti era una cosa bellissima ma drammatica. Come ha detto anche Marcello è stato faticoso scavare nel suo profondo e raccontare lui e noi stessi e un periodo veramente tosto per tutti. Sono stato felicissimo di fare questo lavoro". Macchia ci tiene a dare “una menzione speciale a Valerio perché è stato veramente in un certo senso il capo autore di questa serie perché in qualche modo la riprendeva sempre un po', teneva le fila di tutto, io ero ero appunto in questa fase di confusione per vari motivi ma anche per questo che non riuscivo a convincermi a fare questa serie, non riuscivo a trovare l'ispirazione e lui è stato quello che ha portato avanti il discorso quindi grazie molte a Valerio, che è stato un grosso aiuto anche a livello autoriale.

Questa serie rappresenta un punto di svolta per Marcello Macchia? "Se me lo aveste chiesto una settimana fa avrei detto di sì, ora non so. Il fatto è che mi stufo di fare sempre le stesse cose quindi voglio sempre fare qualcosa di diverso, esplorare nuovi modi per far evolvere la comicità, mischiare dei linguaggi, metterci sia un po' di dramma che un po' di comico e poi soprattutto come ho detto prima, di mettermi più a nudo anche a livello recitativo, di spogliarmi delle maschere e di raccontare una serie anche più strutturata, e più realistica sotto alcuni aspetti. La crisi creativa è una prospettiva sconfortante che comunque mi perseguita, nel senso è una cosa che una volta ho avuto, anche mentre scrivevo questa serie quindi è un incubo che ho e che magari è giusto che io abbia".

Nell'incontro stampa, tra le altre cose Macchia rivela di sentirsi manipolato, non come il suo personaggio, ma da una realtà in cui non ti senti parte attiva ma reagisci solo agli stimoli che ci vengono proposti di continuo, e che cerca di sottrarsi a queste dinamiche ritagliandosi spazi di meditazione per uscire da questo continuo loop. Una sua aspirazione artistica, dice, sarebbe quella di firmare un horror con sfumature comiche (ti preghiamo, fallo! Ndr), ma la parte forse più divertente, che in Sconfort Zone vediamo sotto forma di un viaggio di Maccio/Marcello alla casa della sua infanzia ed adolescenza a Chieti, è che tutto, ma proprio tutto, è partito dalla sua venerazione per Ritorno al futuro. "La storia di Ritorno al futuro è assolutamente vera, è veramente stato il film che mi ha dato il là per iniziare a fare questo lavoro. La questione delle dieci videocassette col film invece non è vera, in realtà ne avevo una sola che avevo visto più di 200 volte, ma non avevamo i diritti per utilizzare il poster del film che avevo nella mia cameretta. Ritorno al futuro è il mio film preferito, lo avevo ridoppiato tutto in pessimo chietino nella parte di Michael J. Fox e quando avevo 13/14 anni, ero in grado di recitarlo tutto a memoria, come un poema".