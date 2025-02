Sconfort Zone: ecco il fantasmagorico trailer ufficiale della nuova serie di Maccio Capatonda

News Serie TV

Dopo il teaser, è uscito adesso il divertente trailer ufficiale, o "trailer vero", di Sconfort Zone, la nuova serie di Maccio Capatonda che arriverà su Prime Video il prossimo 20 marzo.

Dopo il teaser trailer di Sconfort Zone, in cui Maccio Capatonda chiariva in modo definitivo che nella sua nuova serie comica per Prime Video non ci sarebbero stati Mariottide, Padre Maronno e gli altri suoi celebri amatissimi personaggi, è arrivato quello "vero", come dice l'autore, oltre al poster. In attesa di vedere tutti e sei gli episodi che andranno in streaming dal 20 marzo, vi proponiamo il trailer ufficiale, dal quale si capisce benissimo che da Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, è lecito aspettarsi di tutto di più per quel che riguarda un divertimento surreale e intelligente!

La crisi di Maccio in Sconfort Zone e i suoi complici nella serie

Tra crisi d’ispirazione, sedute di psicologia e prove sperimentali, riuscirà Maccio a ritrovare la creatività e scrivere la sua prossima serie tv? La serie in 6 episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 marzo. Nel cast con Maccio Capatonda anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini. Sconfort Zone è prodotta da Banijay Italia, in collaborazione con Prime Video, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia.