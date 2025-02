Scissione supera Ted Lasso: È la serie più vista di sempre su Apple TV+

News Serie TV

Con l'arrivo della seconda stagione, Scissione segna un nuovo record su Apple TV+ diventando la serie numero 1 nella storia della piattaforma.

Apple TV+ si è sempre mostrata molto cauta nel diffondere i dati delle visualizzazioni delle sue serie originali, ma con l’arrivo della seconda stagione di Scissione la piattaforma ha deciso di fare una piccola eccezione. Come riporta Deadline, il servizio ha fatto sapere che la serie con Adam Scott ha appena battuto tutti i record, compreso quello di Ted Lasso che fino a poche settimane fa era il titolo originale più seguito. Uscita lo scorso 17 gennaio 2025, la seconda stagione ha fatto conquistare a Scissione il titolo di serie tv più vista di sempre su Apple TV+.

Scissione è il più grande successo di Apple TV+: I numeri

Secondo i dati ufficiali forniti da Apple TV+, Scissione ha registrato il numero più alto di spettatori unici dal suo debutto, tra il 17 gennaio e il 17 febbraio 2025, ottenendo un successo clamoroso a livello globale. Questo risultato è stato ulteriormente supportato da un dato significativo: la serie ha guadagnato la quarta posizione nella Top 10 delle serie originali stilata da Nielsen durante la settimana d'uscita della stagione 2, totalizzando ben 589 milioni di minuti di visione negli Stati Uniti, con una fetta importante di questi minuti (28%) concentrata sul primo episodio della nuova stagione.

Questi numeri sono in lina anche con l'impatto che la serie ha avuto a livello di nuovi abbonamenti. Durante il periodo tra il 1° e il 19 gennaio 2025, Apple TV+ ha registrato un incremento del 126% nel numero di nuovi abbonati, in gran parte attribuibile al ritorno di Scissione. Una spinta è stata data anche dall’iniziativa di offrire a tutti un weekend gratuito all'inizio di gennaio, cosa che ha permesso a nuovi utenti di provare la piattaforma. Ma il successo di Scissione va ben oltre i confini degli Stati Uniti, visto che la serie ha conquistato i primi posti in mercati chiave come Regno Unito, Canada, Brasile, Australia, Germania, Francia, Messico e Spagna. L’incredibile popolarità del drama sci-fi ha spinto Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, a dichiarare che la serie, creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, è diventata una vera e propria "ossessione" per il pubblico mondiale.

La trama di Scissione e il ritorno economico per Apple TV+

La storia di Scissione (Severance, in originale) ruota attorno a Mark Scout (Adam Scott), un uomo che guida un team di lavoro presso la Lumon Industries, una compagnia che ha sviluppato una procedura chirurgica chiamata proprio "scissione". Questa tecnica separa i ricordi professionali da quelli personali dei dipendenti, creando una divisione radicale tra la loro vita lavorativa e quella privata. La seconda stagione, che continua con un nuovo episodio ogni settimana fino al 21 marzo, esplora le drammatiche conseguenze di tale sperimentazione, spingendo i protagonisti a confrontarsi con il vero significato del loro lavoro e con le minacce che ne derivano.

La sua popolarità, il grande impatto sugli abbonamenti a Apple TV+ e la qualità della narrazione (con un budget della seconda stagione che si aggira intorno ai 20 milioni di dollari per episodio) confermano che Scissione non è solo un successo in termini di visibilità, ma anche un'operazione strategica tesa a incrementare il valore di Apple, con un ritorno economico significativo: secondo l'azienda, la serie avrebbe infatti già generato oltre 200 milioni di dollari.