Schitt's Creek: La serie completa è su Infinity+, 5 motivi per vederla

La premiatissima comedy creata da Eugene e Dan Levy in Italia è disponibile per intero sul servizio di video in streaming di Mediaset: vi diamo 5 ottime ragioni per non perderla.

Se avete tanto sentire parlare di Schitt's Creek ci sarà un motivo. Noi, per la verità, ve ne diamo cinque. La serie canadese creata da Eugene e Dan Levy e che ha fatto la storia della tv agli Emmy del 2020 diventando la prima serie tv a vincere tutti e sette i premi principali nella categoria comedy è sicuramente una delle sorprese televisive degli ultimi anni. In Italia è finalmente disponibile per intero, con tutte le sue 6 stagioni, in streaming su Infinity+. Siete ancora incerti se recuperarla o meno? Vi diciamo noi perché non dovreste proprio perderla.

5 motivi per non perdere Schitt's Creek su Infinity+

È la serie 'feel good' per eccellenza

Partiamo dalla trama: Schitt's Creek segue le vicende della famiglia Rose composta dal ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira (Catherine O'Hara) ex star di soap opera, e i loro due figli, l’hipster David (Dan Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy). Quando per una truffa del manager la famiglia si trova improvvisamente al verde, è costretta a vivere a Schitt's Creek, una piccola e deprimente cittadina canadese che Johnny aveva comprato per gioco anni prima. I Rose interagiscono con nuovi stravaganti vicini e la chimica che instaurano i personaggi sullo schermo è davvero esplosiva e sorprendente. Ogni episodio è una boccata d'aria fresca e fa scappare un sorriso anche nei momenti più bui. Non a caso prima in Canada e poi negli Stati Uniti, l'ultima stagione di Schitt's Creek ha fatto compagnia agli spettatori nei mesi più bui della pandemia guadagnandosi il titolo di serie 'feel good' per eccellenza.

La rappresentazione LGBTQ+ estremamente positiva

David, il personaggio di Dan Levy, è pansessuale (un etichetta che però anche a lui sta stretta) e intrattiene relazioni con diverse persone nella serie. La sua fluidità sessuale, però, non viene mai sottolineata né messa in discussione. Non è necessario, per lui, fare coming out, come spesso accade ai personaggi LGBTQ+ della tv; e le persone che lo circondano non hanno bisogno di parlarne con lui, a loro basta sostenerlo. Anche per questo Schitt's Creek è considerata una delle serie che negli ultimi anni meglio hanno rappresentato le relazioni LGBTQ+ sul piccolo schermo, semplicemente normalizzandole.

Gli episodi brevi e veloci

Non fatevi frenare dal numero delle stagioni. Gli episodi di Schitt's Creek durano poco (circa 20 minuti l'uno) e scorrono velocemente. Vi terranno compagnia in ogni occasione e, fatta partire la maratona, neanche vi accorgerete di essere arrivati alla fine della serie.

Il cast eccezionale

In Schitt's Creek non c'è un attore che sembri fuori posto. Sia presi singolarmente che analizzando le performance corali, i protagonisti sembrano sempre perfetti per i loro ruoli. Non solo Eugene Levy, Catherine O'Hara e Annie Murphy (che non a caso hanno vinto un Emmy ciascuno proprio per le loro interpretazioni in questa serie) ma anche i personaggi di contorno. È il caso di Chris Elliott che interpreta Roland Schitt, il proprietario del motel e il sindaco della città; o della fantastica Emily Hampshire nei panni della sarcastica addetta alla reception del motel Stevie Budd che finisce per instaurare una bellissima amicizia (una delle più vere viste sul piccolo schermo) con David.

La moda e i costumi della serie

I più attenti e gli appassionati di moda rimarranno colpiti dallo stile e dall'attenzione alla moda che c'è nella serie. I costumi sono favolosi e si adattano perfettamente a ciascun personaggio, anche se si tratta di indossare una pelliccia firmata fuori contesto o decine di parrucche diverse, come fa il personaggio di Catherine O’Hara. In uno speciale dietro le quinte della serie, Dan Levy ha parlato proprio per ruolo della moda nella serie. "Il guardaroba è probabilmente l'elemento più importante nella narrazione, dopo la scrittura", ha detto il creatore e protagonista. "Noi come persone diciamo così tanto su chi siamo e in cosa crediamo e cosa vogliamo e cosa pensiamo di noi stessi dal modo in cui ci vestiamo. Per me, il guardaroba era come un grande obiettivo attraverso cui guardare ciascuno dei nostri personaggi e assicurarci che i dettagli fossero lì dove dovevano stare", ha aggiunto.

Vi abbiamo convinto? Cosa aspettate a far partire la maratona? Tutte le stagioni di Schitt's Creek sono disponibili solo in streaming su Infinity+.