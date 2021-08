Scene da un matrimonio: Il trailer della miniserie con Oscar Isaac e Jessica Chastain in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

Il remake in chiave moderna del classico di Ingmar Bergman debutterà anche in Italia il prossimo 20 settembre.

In Scene da un matrimonio, la nuova rivisitazione HBO del classico di Ingmar Bergman, Oscar Isaac e Jessica Chastain interpretano una coppia americana contemporanea alle prese con sentimenti e temi universali che da sempre sono legati al matrimonio: l'amore, l'odio, la passione, l'insofferenza, il divorzio. La miniserie, sviluppata, scritta e diretta da Hagai Levi (The Affair, In Treatment) arriverà in Italia su Sky e in streaming su NOW il 20 settembre e sarà presentata in anteprima mondiale nel corso della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il prossimo 4 settembre. Ecco l'intenso trailer ufficiale rilasciato da Sky.

La trama di Scene da un matrimonio con Oscar Isaac e Jessica Chastain

Questo adattamento proporrà una nuova rivisitazione della classica storia di Ingmar Bergman raccontata prima per la tv svedese e poi adattata per il grande schermo nella famosa pellicola del 1973. Coinvolti nel progetto anche come produttori esecutivi, Isaac e Chastain interpretano i coniugi Mira e Jonathan, una coppia americana dei giorni nostri che attraversa molti dei problemi e delle sfide, ma vive anche le gioie, del matrimonio. Mira è un'ambiziosa dirigente di un'azienda tecnologica lasciata insoddisfatta dal suo matrimonio; Jonathan è un intellettuale, un professore di filosofia che si mostra accomodante nel disperato tentativo di mantenere intatta la loro relazione.

Un racconto intenso con due interpreti d'eccezione

In cinque episodi questo remake affronterà temi come l'amore, l'odio, il desiderio, la monogamia, il risentimento, l'infedeltà, il matrimonio e il divorzio vengono esaminati attraverso un'inedita prospettiva americana contemporanea. Una miniserie che si preannuncia intima e intensa, con due interpreti molto apprezzati (Chastain nominata all’Oscar per Zero Dark Thirty e Isaac vincitore di un Golden Globe per la sua interpretazione nella miniserie Show Me a Hero, sempre su HBO) che hanno già mostrato una chimica non indifferente sullo schermo, avendo interpretato due coniugi già nel film 1981: Indagine a New York. Per loro si tratta di una collaborazione particolarmente sentita, visto che sono amici di vecchia data ed ex compagni di scuola alla prestigiosa scuola d'arte, musica e spettacolo Juilliard di New York.