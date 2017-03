Saverio Costanzo dirigerà la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante

Nell’ultimo anno Elena Ferrante è diventata un fenomeno globale, soprattutto negli Stati Uniti, dove i suoi romanzi sono molto amati da lettori comuni, ma anche da scrittori e artisti. Non stupisce, quindi, che l’anticipata serie televisiva dedicata al suo ciclo napoletano sia uno degli eventi dei prossimi mesi, non solo da noi. Il New York Times anticipa oggi che sarà Saverio Costanzo a dirigere (e scrivere, insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo e con il contributo della Ferrante stessa) la serie da 32 episodi tratta dai quattro romanzi: L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.

In un’intervista al quotidiano americano, Costanzo ha detto che cercherà di “trasmettere le stesse emozioni dei libri, ma in maniera cinematografica”. La serie sarà girata a Napoli, in italiano, con la prima stagione che ripercorrerà gli eventi del primo libro e sarà costituita da 8 episodi da 50 minuti. Le riprese partiranno nel corso di quest’anno, per una messa in onda prevista nel 2018. La produzione sarà di Wildside e Fandango, mentre sono in corso trattative con un grosso broadcaster americano, e con la RAI per la messa in onda in Italia.