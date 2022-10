Sausage Party torna sullo schermo, con una serie spin-off per Prime Video

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo nuovamente Seth Rogen e una parte del cast originario.

Tanti altri cibi buoni periranno atrocemente per il nostro diletto. Una serie tv spin-off di Sausage Party: Vita segreta di una salsiccia, il divertente film d'animazione per un pubblico adulto del 2016, è in lavorazione a Prime Video, con lo sceneggiatore, produttore e doppiatore Seth Rogen a bordo del progetto insieme con gli altri membri del cast vocale Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz e Edward Norton.

I primi dettagli di Sausage Party: Foodtopia

Nella versione originale del film, Rogen interpreta Frank, una salsiccia che come tanti altri alimenti nel supermarket Shopwell's attende che un umano lo acquisti e lo porti nel Grande Oltre, preferibilmente con la sua fidanzata Brenda (Wiig), un panino. Ma quello che tutti loro immaginavano come un paradiso per alimenti si trasforma in un incubo terrificante quando Frank scopre che tutti loro saranno in realtà uccisi e mangiati. L'unica salvezza è la fuga.

Al momento non è chiaro se la serie, il cui titolo sarà Sausage Party: Foodtopia, ruoterà attorno agli stessi personaggi. Stando alle parole del co-presidente della Sony Jason Clodfelter, probabilmente no: "Annapurna, Seth e Evan [Goldberg] ci hanno contattato per riavviare completamente il progetto nella forma di serie tv". Rogen e Goldberg hanno aggiunto: "Il cinema era una forma d'arte superiore alla televisione e abbiamo raggiunto l'apice di ciò che si può ottenere con il cinema nella nostra straordinaria opera, Sausage Party. Ma quel film è andato e ora che la tv è la regina assoluta dell'intrattenimento, abbiamo deciso di continuare le avventure epiche della nostra troupe culinaria nel capolavoro televisivo Sausage Party: Foodtopia. Ha tutto il cuore, il doppio dei giochi di parole e il triplo del sesso tra alimenti. In altre parole, è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento".

Il debutto su Prime Video è previsto nel 2024. Ariel Shaffir e Kyle Hunter, che hanno prodotto e collaborato alla sceneggiatura del film, saranno gli showrunner e produttori esecutivi della serie. Il regista del lungometraggio, Conrad Vernon, è anch'esso a bordo, come regista e produttore esecutivo con Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Patrick Chu e Andrew Millstein.