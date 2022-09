Sarah Paulson sarà Gwen Shamblin Lara in The Way Down di HBO Max

News Serie TV

La serie racconterà la storia della leader della controversa Remnant Fellowship Church.

La prossima serie con Sarah Paulson non sarà di Ryan Murphy. La musa dell'affermato sceneggiatore, regista e produttore dietro American Horror Story, American Crime Story, Ratched e FEUD, produzioni che le hanno permesso di conquistare diverse nomination agli Emmy e una vittoria come miglior attrice in una miniserie nel 2016, sarà la protagonista di The Way Down, drama di Michelle Dean (The Act) per HBO Max incentrato sulla controversa figura di Gwen Shamblin Lara, autrice e fondatrice dell'omonimo programma cristiano di perdita di peso, nonché della Remnant Fellowship Church.

The Way Down: La storia di Gwen Shamblin Lara

Lo sceneggiato si basa sulla docuserie di Marina Zenovich The Way Down: God, Greed, and the Cult of Gwen Shamblin, la quale esplora le pratiche della controversa Remnant Fellowship Church a Franklin, nel Tennessee, e l'eredità della sua appariscente leader, Gwen Shamblin Lara. Sia contro di lei, anche autrice di un libro che consigliava ai lettori di usare la spiritualità per evitare di mangiare troppo, sia contro la chiesa sono state mosse accuse di abusi emotivi, psicologici e fisici, nonché di sfruttamento e pratiche simili a quelle di una setta.

Gwen Shamblin Lara è morta il 29 maggio del 2021 all'età di 66 anni, quando il jet privato su cui viaggiava insieme con altri sei leader della chiesa, tra cui suo marito Joe e il genero Brandon Hannah, diretto a Palm Beach, si è schiantato poco dopo il decollo in un'area poco profonda del lago Percy Priest, vicino a Smirne, nel Tennessee. Con le sue attività aveva accumulato una fortuna multimilionaria.